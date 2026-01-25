Yaser Asprilla, jugador de la selección Colombia, fue presentado de manera oficial por parte del Galatasaray

Tras llegar a un acuerdo con el Girona de España, el Galatasaray de Turquía presentó de manera oficial al joven delantero de la selección Colombia, Yaser Asprilla, quien llega al conjunto turco en condición de préstamo en lo que resta de temporada.

“El futbolista profesional Yáser Esneyder Asprilla Martínez y su club Girona Futbol Club SAD han llegado a un acuerdo con una opción de compra temporal gratuita para el resto de la temporada 2025-2026”. Indicó el club en sus redes sociales.

De esta manera, el nacido en Chocó emprende un nuevo reto en su carrera deportiva, con el deseo de sumar más minutos y la ilusión de consolidarse en el equipo titular de “Los Leones”. Esto con la intención de poderse ganar un lugar dentro de los 26 elegidos por el técnico de la “Tricolor” para disputar la Copa del Mundo 2026.

Galatasaray, se convertirá en la cuarta experiencia a nivel profesional de Asprilla, quien desde su debut como jugador profesional en 2020 ha vestido los colores de Envigado (Colombia), el Watford F.C. (Inglaterra) y el Girona (España).

El joven delantero en sus declaraciones al conjunto turco dejó ver la emoción que le produce este nuevo reto. “Claro que estoy muy contento. Venir a este gran club me ha hecho muy feliz. También quiero agradecer a nuestro presidente por hacer esto posible. Tengo muchas ganas de conocer a nuestra afición”.

Adicionalmente, Yaser tendrá la oportunidad de compartir equipo con su compatriota y compañero en la selección Colombia, el defensor Davinson Sánchez, de quien espera aprender mucho en esta nueva experiencia.

“Sánchez y yo siempre estuvimos juntos en la selección. Me apoyó muchísimo. Es un gran honor volver a ser su compañero. Estoy seguro de que me ayudará y apoyará de muchas maneras, y también me enseñará mucho. Hay muchos grandes jugadores aquí. Aprenderé mucho de ellos también”, expresó el joven atacante.

Entre tanto, el presidente del conjunto turco, Dursun Aydın Özbek, confía en que con su talento el futbolista colombiano de 22 años le aportará de manera significativa al equipo. “Tengo muchas esperanzas en el servicio y la contribución que aportará al Galatasaray. Creo que tendrá éxito. Le deseo mucho éxito. Ojalá celebremos juntos el campeonato al final de la temporada.”

De acuerdo con lo indicado por “Los Leones” de Turquía, el nacido en el Bajo Baudó, Chocó, recibirá un salario neto de 1.200.000 euros para lo que resta de la temporada 2025-2026″.