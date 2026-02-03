NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Bill Clinton

Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar en el Congreso de Estados Unidos en investigación por el caso Epstein

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bill y Hillary Clinton | Foto: AFP
Ni Trump ni los Clinton han sido acusados de delitos penales relacionados con las actividades de Epstein.

Este martes se conoció que el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa, Hillary, testificarán a finales de febrero en el Congreso sobre su lazos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El comité que investiga informó que amenazó a los Clinton con acciones legales en su contra si no acudian a testificar.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el expresidente demócrata (1993-2001) declarará el 27 de febrero.

Mientras que su esposa y exjefa de la diplomacia estadounidense (2009-2013), lo hará un día antes, el 26 de febrero.

El comité desea escuchar el testimonio de Bill Clinton debido a sus vínculos de amistad con el delincuente sexual, y a Hillary Clinton por lo que sabe de esos lazos entre su esposo y el financista, quien se suicidó en prisión en 2019, antes de ser juzgado por explotación sexual de menores.

"Nadie está por encima de la ley, y eso incluye a los Clinton", declaró el presidente republicano del panel, James Comer, citado en el comunicado.

Tras negarse a comparecer durante varios meses, la pareja dio un giro el lunes por la noche, poco antes de una votación en la Cámara de Representantes sobre un procedimiento en su contra por obstrucción al Congreso.

Si se los declaraba en desacato se habrían recomendado acciones legales al Departamento de Justicia, y la pareja habría afrontado hasta un año de cárcel.

Según Comer, "los Clinton cedieron por completo" debido a ese procedimiento.

Sus audiencias serán filmadas y objeto de una transcripción escrita, precisó Comer, quien dijo esperar "con ansias" interrogar a los Clinton en el marco de la investigación "sobre los horribles crímenes de Epstein y de Ghislaine Maxwell", la cómplice del financista que cumple actualmente una pena de 20 años de prisión.

"El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí y esperan sentar un precedente que se aplique a todos", dijo el lunes en X portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, al anunciar la decisión, tras la cual el Comité suspendió su votación sobre el procedimiento por desacato.

Los republicanos afirman que los vínculos de la pareja con Epstein, incluido el uso que Bill Clinton hizo a principios de los años 2000 de su jet privado, antes de que fuera condenado en 2008 por prostitución de menores, justifican un interrogatorio en persona.

Los demócratas sostienen en cambio que la investigación es utilizada para atacar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump, quien a su vez fue amigo de Epstein y no ha sido llamado a testificar.

El mandatario republicano pasó meses tratando de bloquear la divulgación de los expedientes de la investigación relacionados con este caso.

El caso Epstein ha involucrado destacados nombres de la política y ha expuesto las batallas partidistas en medio del escándalo, al que ahora se suman denuncias de las víctimas.

Un tribunal deberá examinar el miércoles una solicitud para bloquear el acceso a los expedientes de la investigación relacionados con Epstein, después de que las damnificadas afirmaran que sus nombres no habían sido ocultados.

El Departamento de Justicia publicó la semana pasada lo que, según dijo, sería el último lote de documentos, fotos y videos de los archivos de Epstein.

Pero los nombres de las presuntas víctimas, que se suponía que debían ser anónimos, no fueron censurados, según abogados citados por el periódico The New York Times.

