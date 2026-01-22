Pese a advertencias de EE. UU., Delcy Rodríguez continúa "fortaleciendo su cooperación" con Cuba durante llamada confirmada por Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, líder del régimen cubano, aseguró este jueves que habló con Delcy Rodríguez, a cargo del régimen venezolano desde la captura de Nicolás Maduro, para reiterarle su condena al operativo militar estadounidense del 3 de enero y mostrarle su apoyo.

"Sostuve conversación telefónica con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de Estados Unidos y el secuestro del presidente Constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores", escribió Díaz-Canel en un post en su cuenta de X.

Díaz-Canel, cabe aclarar, le ha otorgado una legitimidad a Maduro que Estados Unidos y varios sectores internacionales rechazan luego de que fuera derrotado en las elecciones presidenciales de 2024 por Edmundo González, pero, de igual manera, se reeligiera con fraude demostrado entonces por la oposición.

"Le manifesté (a Rodríguez) nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano; así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación", agregó Díaz-Canel.

La publicación de Díaz-Canel se conoce en medio de una intensa presión de Estados Unidos —que persiste tras la captura de Maduro—a Venezuela, país al que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que administraría luego de la intervención en Caracas.

Trump ha advertido que, si Rodríguez no toma las decisiones "correctas", podría terminar con consecuencias "peores" que las de Maduro, y tampoco ha descartado un operativo militar, similar al de Venezuela, en Cuba.

Sin embargo, y aunque Rodríguez ha parecido cooperar por momentos con medidas como la excarcelación de algunos presos políticos en el país, el contacto con Cuba podría ocasionarle más problemas con Estados Unidos.

El régimen cubano, luego de la captura de Maduro en Caracas, confirmó la muerte de 32 militares cubanos que habrían sido dados de baja durante el operativo, lo que evidenció una cooperación que, según el propio Díaz-Canel, aún persiste.

Estados Unidos, además, anunció también luego del operativo que tendría el control del petróleo venezolano y recientemente envió 300 millones de dólares al régimen provenientes de las ventas logradas con el oro negro.

Otros involucrados en la acusación de narcotráfico que fue usada por la administración Trump para arrestar a Maduro, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, ministros de Interior y de Defensa del régimen, respectivamente, no fueron capturados como parte del operativo en el que cayó Maduro.