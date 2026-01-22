NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

Pese a advertencias de EE. UU., Delcy Rodríguez continúa "fortaleciendo su cooperación" con Cuba durante llamada confirmada por Miguel Díaz-Canel

enero 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Miguel Díaz-Canel/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Miguel Díaz-Canel/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
El líder del régimen cubano condenó el operativo militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, líder del régimen cubano, aseguró este jueves que habló con Delcy Rodríguez, a cargo del régimen venezolano desde la captura de Nicolás Maduro, para reiterarle su condena al operativo militar estadounidense del 3 de enero y mostrarle su apoyo.

"Sostuve conversación telefónica con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de Estados Unidos y el secuestro del presidente Constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores", escribió Díaz-Canel en un post en su cuenta de X.

o

Díaz-Canel, cabe aclarar, le ha otorgado una legitimidad a Maduro que Estados Unidos y varios sectores internacionales rechazan luego de que fuera derrotado en las elecciones presidenciales de 2024 por Edmundo González, pero, de igual manera, se reeligiera con fraude demostrado entonces por la oposición.

"Le manifesté (a Rodríguez) nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano; así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación", agregó Díaz-Canel.

La publicación de Díaz-Canel se conoce en medio de una intensa presión de Estados Unidos —que persiste tras la captura de Maduro—a Venezuela, país al que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que administraría luego de la intervención en Caracas.

Trump ha advertido que, si Rodríguez no toma las decisiones "correctas", podría terminar con consecuencias "peores" que las de Maduro, y tampoco ha descartado un operativo militar, similar al de Venezuela, en Cuba.

Sin embargo, y aunque Rodríguez ha parecido cooperar por momentos con medidas como la excarcelación de algunos presos políticos en el país, el contacto con Cuba podría ocasionarle más problemas con Estados Unidos.

El régimen cubano, luego de la captura de Maduro en Caracas, confirmó la muerte de 32 militares cubanos que habrían sido dados de baja durante el operativo, lo que evidenció una cooperación que, según el propio Díaz-Canel, aún persiste.

Estados Unidos, además, anunció también luego del operativo que tendría el control del petróleo venezolano y recientemente envió 300 millones de dólares al régimen provenientes de las ventas logradas con el oro negro.

o

Otros involucrados en la acusación de narcotráfico que fue usada por la administración Trump para arrestar a Maduro, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, ministros de Interior y de Defensa del régimen, respectivamente, no fueron capturados como parte del operativo en el que cayó Maduro.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Miguel Díaz-Canel

Cuba y Venezuela

Operativo

Cae Maduro en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Donald Trump y María Corina Machado
María Corina Machado

"Está en construcción": María Corina Machado sobre el momento que atraviesa su relación con Donald Trump tras encuentro en la Casa Blanca

Enrique Gómez
Elecciones en Colombia

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Claudia Sheinbaum y Donald Trump - Fotos: EFE
Estados Unidos y México

¿Qué impacto tiene la reciente extradición de mexicanos a EE. UU. en la relación bilateral de Trump con Sheinbaum?

Senadora republicana Ashley Moody | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Muchos quieren ver a Venezuela regresar a un lugar donde el gobierno opere atento; eso incluye no tener un narcoterrorista como jefe del país": senadora republicana Ashley Moody a NTN24

Más de Actualidad

Ver más
Capitolio EE.UU. - Foto Canva
Senado de Estados Unidos

Senado de Estados Unidos aprueba resolución que impide a Trump tomar nuevas medidas militares en Venezuela sin autorización del Congreso

Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Tarek William Saab, fiscal general del régimen venezolano – Foto: EFE
Cartel de Los Soles

La nueva narrativa de Tarek William Saab: "el Cartel de los Soles existió en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, fue una creación de la CIA y de la DEA"

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Capitolio EE.UU. - Foto Canva
Senado de Estados Unidos

Senado de Estados Unidos aprueba resolución que impide a Trump tomar nuevas medidas militares en Venezuela sin autorización del Congreso

Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
Acusaciones

Julio Iglesias responde a acusaciones de sus exempleadas en su contra: "me causan una gran tristeza"

Tarek William Saab, fiscal general del régimen venezolano – Foto: EFE
Cartel de Los Soles

La nueva narrativa de Tarek William Saab: "el Cartel de los Soles existió en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, fue una creación de la CIA y de la DEA"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Vamos a administrar el país (Venezuela) hasta que llegue el tiempo de una transición": Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

Diosdado Cabello y la congresista María Elvira Salazar. (EFE)
María Elvira Salazar

"Llevar a Diosdado Cabello ante la justicia no es venganza: es condición indispensable para una transición en Venezuela": congresista María Elvira Salazar

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

¿Habrá un viraje a la derecha en Latinoamérica? Experto explica el tablero electoral para 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre