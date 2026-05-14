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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Cuba

Cuba se queda sin combustible, y enfrenta apagones y multitudinarias protestas

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El miércoles, varias decenas de personas, algunas de ellas golpeando ollas y sartenes, protestaron contra los cortes de luz en San Miguel del Padrón, un barrio periférico de La Habana, en el oeste de la isla.

Cuba sufrió un apagón masivo este jueves y La Habana fue escenario de cacerolazos de protesta la pasada noche, tras el anuncio del régimen de que sus reservas de combustible "se agotaron" debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Los apagones, habituales desde hace meses, se agravaron en las últimas horas. Según cifras oficiales recopiladas por la AFP, el 65% del territorio cubano sufrió cortes simultáneos el martes.

Ante la asfixia del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, las reservas de combustible de Cuba ya "se agotaron", precisó el miércoles el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la televisión estatal.

El miércoles, varias decenas de personas, algunas de ellas golpeando ollas y sartenes, protestaron contra los cortes de luz en San Miguel del Padrón, un barrio periférico de La Habana, en el oeste de la isla, informó un residente a la AFP.

Por la noche, los habitantes de varios barrios de la capital también golpearon cacerolas para expresar su hartazgo, según testimonios recopilados por la AFP.

"¡Prendan las luces!", gritaban los habitantes de Playa, un barrio al oeste de la capital.

La empresa eléctrica nacional UNE precisó este jueves que siete de las quince provincias cubanas "desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo" se vieron afectadas por una desconexión, según una nota difundida en su sitio web.

La central termoelétrica Antonio Guiteras, la más grande del país, salió de servicio, según Prensa Latina.

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La Habana registra regularmente cortes de electricidad que superan las 19 horas diarias, mientras que en varias provincias los apagones se extienden durante jornadas completas.

Desde la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y capturado por fuerzas estadounidenses en enero, Washington aplica una política de máxima presión sobre la isla, objeto ya de duras sanciones desde 1962.

Cuba acusó a Estados Unidos de la situación "particularmente tensa" de su red eléctrica, afectada por prolongados apagones, debido a la escasez de combustible.

Desde finales de enero, solo un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo ha sido autorizado a atracar en Cuba, lo que alivió la crisis de electricidad apenas durante abril.

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