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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Dictadura en Cuba

"El Parlamento Europeo, aceptando la presencia de dirigentes cubanos, se convierte en cómplice de la dictadura criminal": Jorge Martín Frías, eurodiputado de VOX, sobre Cuba

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
VOX califica abiertamente a Cuba de dictadura comunista y exige el fin de cualquier tipo de financiación o apoyo institucional al régimen cubano.

El partido político español VOX impulsa una iniciativa en el Parlamento Europeo para exigir la exclusión de los representantes cubanos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat).

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Dicha exigencia fue formalizada mediante una resolución presentada por los eurodiputados de la formación y el grupo Patriotas por Europa.

Jorge Martín Frías, eurodiputado VOX habló en el programa La Mañana de NTN24 sobre este asunto.

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"El Parlamento Europeo, aceptando la presencia de dirigentes cubanos, se convierte en cómplice de la dictadura criminal que mantiene presos políticos, que mantiene a la gente en la miseria", fundamentó el entrevistado.

"El propio parlamento está pisoteando las resoluciones que fueron aprobadas, está legitimando al régimen criminal", remarcó.

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VOX califica abiertamente a Cuba de dictadura comunista y exige el fin de cualquier tipo de financiación o apoyo institucional al régimen de Díaz-Canel.

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