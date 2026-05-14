"El Parlamento Europeo, aceptando la presencia de dirigentes cubanos, se convierte en cómplice de la dictadura criminal": Jorge Martín Frías, eurodiputado de VOX, sobre Cuba

El partido político español VOX impulsa una iniciativa en el Parlamento Europeo para exigir la exclusión de los representantes cubanos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat).

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Dicha exigencia fue formalizada mediante una resolución presentada por los eurodiputados de la formación y el grupo Patriotas por Europa.

Jorge Martín Frías, eurodiputado VOX habló en el programa La Mañana de NTN24 sobre este asunto.

"El Parlamento Europeo, aceptando la presencia de dirigentes cubanos, se convierte en cómplice de la dictadura criminal que mantiene presos políticos, que mantiene a la gente en la miseria", fundamentó el entrevistado.

"El propio parlamento está pisoteando las resoluciones que fueron aprobadas, está legitimando al régimen criminal", remarcó.

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VOX califica abiertamente a Cuba de dictadura comunista y exige el fin de cualquier tipo de financiación o apoyo institucional al régimen de Díaz-Canel.