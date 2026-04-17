El mensaje que el futbolista Antoine Griezmann le envió a Venezuela en el previo de la final de la Copa del Rey

A la espera de dar un paso hacia la final de Champions, el delantero francés Antoine Griezmann busca levantar la Copa del Rey con el Atlético de Madrid el sábado a las 14:00 (hora local) contra la Real Sociedad, el club con el que debutó como profesional.

"Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor", advirtió Griezmann en marzo al anunciar su marcha al Orlando de la MLS estadounidense cuando acabe esta temporada.

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Los aficionados temieron que pudiera irse antes de acabar la campaña, pero la Copa y la Champions empujaron al delantero a quedarse.

"Es una final que muy pocos jugadores pueden jugar. Entonces es una inmensa alegría, un orgullo y sólo tengo ganas de estar mañana y poder dar el nivel que todos esperamos", dijo este viernes Griezmann en rueda de prensa.

Además, el jugador francés se acordó de un amigo suyo que juega en la Real Sociedad, el lateral venezolano Jon Aramburu y envió un mensaje en la zona de prensa: “viva Venezuela y que me cuiden a Jon”.

En Champions, el Atlético ya dio un paso más con su clasificación a semifinales nueve años después tras eliminar el martes al Barcelona, al que también había apeado en semifinales de Copa.

Pero antes de pensar en Europa, Griezmann y el Atlético tienen otro objetivo este sábado: "Darlo todo para ganar la Copa: espíritu del 96", pidieron los ultras rojiblancos con una pancarta, en referencia al histórico doblete Liga–Copa del Rey del Atlético logrado hace 30 años.

Utilizado con cuentagotas en la primera parte de la temporada, el francés ha vuelto a tener más minutos en los últimos partidos, aunque jugara lo que jugara, su presencia siempre se notó.

"Desde enero, he recuperado mi lugar en el campo, juego más que al principio de temporada y disfruto", dijo Griezmann a Canal+, tras la clasificación a semifinales de Champions.

Griezmann, de 35 años, volverá a aportar su magia el sábado en el estadio de La Cartuja sevillano para tratar de alzar una Copa que el Atlético ha ganado en diez ocasiones.

La última fue en 2013 contra el Real Madrid, siendo la única que ha logrado ganar el Cholo, desde que se hizo cargo del equipo en 2011.

A la espera de lo que pueda ocurrir con la Champions, Griezmann, máximo goleador histórico rojiblanco, tiene la oportunidad de despedirse del Atlético con un gran título por primera vez desde la Europa League de 2018.