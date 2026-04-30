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Jueves, 30 de abril de 2026
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China

Hallazgo en China: reservas de petróleo superarían los 100 millones de toneladas

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Extracción de petróleo | Foto Canva
Extracción de petróleo | Foto Canva
El país ha sumado prioridad con inversiones de 450.000 millones de yuanes para la exploración de petróleo y el gas.

Esta semana, el Ministerio de Recursos Naturales de China anunció que descubrieron varios yacimientos de petróleo y de gas de tamaño grande y mediano que contarían con reservas de crudo superiores a los 100 millones de toneladas.

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Un portavoz de la cartera presentó el hallazgo de aproximadamente 225 yacimientos en Tarim en el noroeste del país, Ordos en el norte y la bahía de Bohai en el noroeste, de acuerdo con los medios locales.

Ante el anuncio, destacó que los recursos de petróleo y gas son “cruciales”, para la economía nacional, el bienestar de la población y la seguridad del país.

En el marco de una nueva estrategia para impulsar la exploración mineral, el país ha sumado prioridad al petróleo y al gas, con inversiones que alcanzan los 450.000 millones de yuanes, es decir, 62.000 millones de dólares.

El extraordinario descubrimiento ostenta 13 yacimientos petrolíferos con reservas superiores a 100 millones de toneladas y 26 yacimientos de gas con reservas superiores a los 100.000 millones de metros cúbicos.

El Ministerio de Recursos Naturales resaltó los asombrosos avances en exploración en profundidad tierra y mar.

Un ejemplo de ello es el espacio terrestre, ya que el país desarrolló su primer pozo de exploración de hasta 100 metro de profundidad, y fue denominado ‘Deep Earth Tak 1’, que parte de una estrategia energética para la detección de recursos de petróleo a gran profundidad.

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Actualmente, el pozo hace parte del importante proyecto marino como “Deep Sea One”, primera plataforma de producción y almacenamiento de petróleo y gas sumergible de aguas ultraprofundas.

La operación de la plataforma ya ha entrado en fase, y según las autoridades, sitúa al país entre los más avanzados del mundo por la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas.

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