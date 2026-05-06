NTN24
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIDH presenta ante la OEA "evidencia abrumadora" sobre represión en Venezuela: núcleos familiares completos han sido detenidos

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Desde la CIDH insisten en que el régimen venezolano mantiene un patrón sistemático de represión arbitraria, persecución política y detenciones ilegales.

Embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) debaten la situación de los presos políticos bajo el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela.

En una sesión celebrada este miércoles en la sede del organismo en Washington, y convocada por Argentina y Canadá, condenaron que siga habiendo prisioneros políticos en territorio venezolano.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe en el que señala el patrón sistemático de represión por parte del régimen y de detenciones arbitrarias.

o

Desde la CIDH insisten en que el régimen venezolano mantiene un patrón sistemático de represión arbitraria, persecución política y detenciones ilegales.

Han reportado cómo familias completas han sido detenidas ilegalmente en un informe que cuenta con testimonios de más de 300 personas víctimas del régimen.

Solo en 2025, otorgamos 36 medidas cautelares, la mayoría a personas privadas de la libertad por motivos políticos. Defensores de Derechos Humanos, periodistas, familiares de detenidos y en varios casos, núcleos familiares completos”, expuso ante el pleno de la OEA Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH. “La evidencia es abrumadora”, resaltó.

o

Al cerrar 2025, 1794 personas seguían privadas de la libertad. Una política de represión que el sistema interamericano tiene el deber de confrontar”, subrayó.

Temas relacionados:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

OEA

Represión

Régimen de Maduro

Delcy Rodríguez

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Él me dice todos los días 'sáquenme de aquí'": madre de niño cubano Jonathan Muir suplica que su hijo sea liberado por el régimen de Díaz-Canel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las diferencias entre Trump y el papa León XIV: "Hay un desacuerdo político casi total en las agendas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

CIDH presenta ante la OEA "evidencia abrumadora" sobre represión en Venezuela: núcleos familiares completos han sido detenidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP/ Diosdado Cabello - Foto EFE
Marco Rubio

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Transición democrática

"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

Foto: AFP
Régimen cubano

EE. UU. revela impresionante video de aviones de guerra en el USS Abraham Lincoln, que sería enviado a Cuba

Presos políticos en Venezuela - Archivo
Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Planeta | Foto Canva
Planetas

Rover de la NASA revela nuevos bloques de vida en Marte: "Este experimento nunca se ha realizado antes en otro mundo"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

"Estados Unidos sigue siendo la potencia número uno en términos militares y económicos": analista sobre ultimátum de Trump a Irán

Teotihuacán (AFP)
Claudia Sheinbaum

Tiroteo en la zona arqueológica mexicana de Teotihuacán deja al menos un muerto y varios heridos

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Renato Gaúcho, DT de Vasco Da Gama - Foto: AFP
Fútbol brasileño

"Cometen muchos errores": técnico de Vasco Da Gama sobre la adaptación de los jugadores colombianos al fútbol brasileño

Planeta | Foto Canva
Planetas

Rover de la NASA revela nuevos bloques de vida en Marte: "Este experimento nunca se ha realizado antes en otro mundo"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

"Estados Unidos sigue siendo la potencia número uno en términos militares y económicos": analista sobre ultimátum de Trump a Irán

Met Gala 2026 - Fotos AFP
MET Gala

Estos fueron los atuendos con los que varias de las celebridades invitadas asistieron a la Met Gala 2026

Teotihuacán (AFP)
Claudia Sheinbaum

Tiroteo en la zona arqueológica mexicana de Teotihuacán deja al menos un muerto y varios heridos

Nicolás Maduro | Foto EFE
Nicolás Maduro

Arrestan a soldado de EE. UU. por ganar 400.000 dólares apostando sobre la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro

Luka Modric, centrocampista de Croacia - Foto: AFP
Luka Modric

Luka Modrić fue operado con éxito tras la fractura de pómulo y jugará la Copa del Mundo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre