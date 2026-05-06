CIDH presenta ante la OEA "evidencia abrumadora" sobre represión en Venezuela: núcleos familiares completos han sido detenidos

Embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) debaten la situación de los presos políticos bajo el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela.

En una sesión celebrada este miércoles en la sede del organismo en Washington, y convocada por Argentina y Canadá, condenaron que siga habiendo prisioneros políticos en territorio venezolano.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe en el que señala el patrón sistemático de represión por parte del régimen y de detenciones arbitrarias.

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Desde la CIDH insisten en que el régimen venezolano mantiene un patrón sistemático de represión arbitraria, persecución política y detenciones ilegales.

Han reportado cómo familias completas han sido detenidas ilegalmente en un informe que cuenta con testimonios de más de 300 personas víctimas del régimen.

“Solo en 2025, otorgamos 36 medidas cautelares, la mayoría a personas privadas de la libertad por motivos políticos. Defensores de Derechos Humanos, periodistas, familiares de detenidos y en varios casos, núcleos familiares completos”, expuso ante el pleno de la OEA Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH. “La evidencia es abrumadora”, resaltó.

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“Al cerrar 2025, 1794 personas seguían privadas de la libertad. Una política de represión que el sistema interamericano tiene el deber de confrontar”, subrayó.