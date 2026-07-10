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Delcy Rodríguez

Lula da Silva confirma que tuvo llamada con Delcy Rodríguez para hablar sobre ayuda clave tras terremotos en Venezuela

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez y Lula da Silva | Foto: EFE
Delcy Rodríguez y Lula da Silva | Foto: EFE
La encargada del régimen comentó que Lula da Silva ha estado muy pendiente de la situación en Venezuela y le dijo que cuando necesite algo "levantas el teléfono y me llamas".

Este viernes la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, informó que se comunicó con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para hablar sobre la ayuda humanitaria que el país vecino envió a Venezuela tras el doble terremoto.

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La líder del régimen afirmó que sostuvo una llamada con el mandatario brasileño en la que le agradeció la ayuda en nombre del pueblo venezolano.

Delcy explicó desde su cuenta en la red social de X que le expresó, en nombre del país, el profundo agradecimiento "por la solidaridad y el valioso apoyo brindado desde las primeras horas de la emergencia ocasionada tras los terremotos del pasado 24 de junio".

"Durante esta conversación, abordamos los avances en las labores de atención a las comunidades afectadas y los esfuerzos emprendidos en la etapa de reconstrucción. Coincidimos en la importancia de mantener una estrecha cooperación entre nuestros países", añadió Rodríguez.

Además, en declaraciones en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la encargada del régimen comentó que Lula da Silva ha estado muy pendiente de la situación en Venezuela y le dijo que cuando necesite algo "levantas el teléfono y me llamas".

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"Yo agradezco a la comunidad internacional, a los Gobiernos del mundo que han brindado esta mano amiga a Venezuela", aseveró.

Por su parte, el presidente brasileño detalló desde su cuenta en X que en la conversación telefónica que sostuvo con Rodríguez que hablaron sobre "las pérdidas humanas y materiales provocadas por los graves terremotos ocurridos el 24 de junio".

Además, puntualizó que Delcy destacó también que el régimen "se prepara para la difícil tarea de reconstrucción de las áreas afectadas, con especial atención a la construcción de viviendas para las miles de familias que quedaron desabrigadas".

"Al reiterar la solidaridad del pueblo y del gobierno brasileños, reafirmé la disposición de Brasil de continuar contribuyendo a los esfuerzos de reconstrucción y a apoyar a la población venezolana en este momento de adversidad", concluyó.

El pasado 30 de junio, el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, viajó a Venezuela junto a representantes de la institución financiera Caixa Econômica Federal y del Ministerio de Ciudades para ampliar la ayuda humanitaria tras el doble terremoto.

Para ese entonces, Múcio se reunió con Delcy para avanzar en el trabajo para la pronta "construcción de viviendas para las familias afectadas".

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