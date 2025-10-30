Por falta de recursos se cancela el Tour Colombia 2026, una de las carreras más importantes del ciclismo colombiano

La Federación Colombiana de Ciclismo informó este jueves que el próximo año no se llevará a cabo el Tour Colombia 2026. Según la entidad, esta decisión se debe a la “falta de recursos”, lo que dificulta la organización y desarrollo de la competencia.

“El Tour Colombia no se realizará en la temporada 2026, debido a que, a la fecha, no se cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para garantizar la organización del evento con los estándares técnicos, logísticos y deportivos que exige una competencia de categoría internacional UCI 2.1”, expresó la Federación Colombiana de Ciclismo por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública, medios de comunicación, aficionados y patrocinadores.

VEA TAMBIÉN Pillaron a Cristiano Ronaldo “automotivándose” antes de cobrar un tiro libre con el Al Nassr en la Copa de Arabia Saudita o

De igual manera, la Fedeciclismo dejó claro que bajo la administración del presidente Rubén Darío Galeano y el Comité Ejecutivo se hicieron las gestiones necesarias para llevar a cabo la edición 2026.

Pero lamentaron que, pese a sus esfuerzos, la competencia, una de las más importantes en Colombia, no se logró “consolidar un esquema financiero sostenible”.

“Sin embargo, pese a contar con el interés y respaldo de algunos patrocinadores, los aportes confirmados resultan insuficientes para cubrir la magnitud de un evento que, en promedio, requiere una inversión superior a los 10.000 millones de pesos colombianos”, señaló la Federación.

Lo anterior, según la entidad, teniendo en cuenta la inversión que implica la planeación, la organización y el desarrollo de una competencia, “con figuras del World Tour, selecciones nacionales y escuadras continentales”, en materia logística, tanto deportiva como mediática.

Desde la creación de esta carrera en el año 2018, esta es la quinta edición en la que se cancela la competencia.

En 2021 y 2022, esta competencia no se llevó a cabo debido a la pandemia del covid-19, mientras que en 2023 y 2025 ha sido por temas económicos, misma situación por la que no se disputará en 2026.

VEA TAMBIÉN Argentina lanzó moneda conmemorativa para el Mundial de 2026 recordando el mítico gol de Maradona ante Inglaterra en México 86 o

A pesar de este nuevo golpe al ciclismo colombiano, la Federación manifestó que continuará trabajando con la finalidad de establecer nuevos aliados y patrocinadores a este evento, uno de los más importantes del “calendario UCI”.

“El presidente Rubén Darío Galeano y el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ciclismo ratifican su compromiso de seguir trabajando para el regreso del Tour Colombia, con la calidad organizativa, técnica y deportiva que ha posicionado a la prueba como un referente en América Latina”, puntualizó Fedeciclismo.