"No quiero ser otra Carmen Navas": la trágica situación de la madre de los hermanos Chirinos, presos políticos venezolanos, a horas de que venza el plazo anunciado por Jorge Rodríguez

Este viernes vence el plazo anunciado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela afín al régimen para la liberación de 300 presos políticos, una medida anunciada bajo la fuerte presión del presidente Donald Trump, quien se comprometió en liberarlos a todos.

Sin embargo, hasta el jueves, la organización Foro Penal, que monitorea las liberaciones de detenidos, solo ha registrado 38 excarcelaciones. Alfredo Romero, presidente de la ONG, aseguró que desde el lunes 18 de mayo solo han podido verificar que 36 hombres y 2 mujeres han salido de la cárcel.

Son más de 400 familias en Venezuela las que siguen esperando que sus seres queridos sean excarcelados. Entre ellos están los hermanos Leonardo y Leandro Chirinos Parra, arbitrariamente detenidos desde 2020, en el contexto de la llamada Operación Gedeón.

Leonardo, quien está en Yare Dos, era funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y fue detenido en abril de ese año bajo falsas acusaciones de conspiración.

Esa fue el mecanismo de presión que usó el régimen para capturar a su hermano Leandro, quien ostentaba el rango de sargento segundo y había desertado de la Guardia Nacional Bolivariana, fue detenido en mayo de ese año y está recluido en el Fuerte Militar Guaicaipuro. Ambos han sido víctimas de tortura y desaparición forzada.

Marisela Parra, madre de los jóvenes mantiene activas las denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas sus hijos, al tiempo que ha sido víctima de persecución en medio de una trágica situación que ha llegado a afectar su salud.

"Esta es una situación demasiado dolorosa, (quiero) hablar de la madre Carmen Navas. Me identifico mucho con ella, me ha dolido mucho porque fue una madre luchadora y sabemos que murió al encontrar a su hijo", dijo Parra en El Informativo de NTN24.

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La madre, víctima del régimen, agregó: "Yo no quiero ser otra Carmen Navas porque esto nos deteriora, esto me deteriora como madre, me siento enferma, bastante afectada emocionalmente y quiero tener a mis hijos conmigo, quiero que ya termine toda esta pesadilla".