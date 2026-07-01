NTN24
Miércoles, 01 de julio de 2026
Miércoles, 01 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Según la investigación del periodista Carlos Salazar, estarían involucrados entre 120 y 250 apartamentos con un estimado de 250 millones de dólares.

El periodista venezolano en el exilio Carlos Salazar denunció que el número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, estaría impidiendo el acceso de rescatistas a ciertas zonas afectadas por el terremoto en La Guaira para ocultar grandes cantidades de dinero en efectivo y posible narcotráfico escondidos en edificios colapsados.

Según la investigación de Salazar, estarían involucrados entre 120 y 250 apartamentos con un estimado de 250 millones de dólares.

o

La denuncia surge tras la difusión de videos donde se observa a miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas hallando y apropiándose de bolsas con billetes de 100 dólares entre los escombros.

En uno de los incidentes, ciudadanos confrontaron a un funcionario de la policía que intentaba llevarse un bolso con fajos de dólares, quitándole los billetes y rompiéndolos en señal de repudio. Cuatro policías han sido detenidos y expulsados del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminales (CICPC) por apropiarse de bienes entre los escombros.

"Diosdado Cabello, efectivamente, sí está ocultando las zonas donde esconden bienes efectivos", afirmó Salazar en declaraciones al programa Club de Prensa de NTN24.

El periodista señaló que "llama mucho la atención que no se ha encontrado dinero de baja denominación. Todo lo que se ha encontrado hasta ahora son billetes de 100 dólares", una práctica que, según indicó, es común entre narcotraficantes para facilitar el transporte logístico del dinero.

El periodista también resaltó el hecho de que se vea a "Diosdado Cabello personalmente, en el terreno, arriesgándose (...) ha liderado personalmente las labores de búsqueda y rescate de su dinero".

Además del dinero, Salazar indicó que "todo apunta a que la mercancía ilegal que también pudieran estar buscando serían grandes cantidades de cocaína que estarían almacenadas" en los apartamentos. La zona afectada, según explicó, es estratégica por tener "acceso directo al mar" y al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

o

El periodista destacó que "los policías en ciertos edificios, en ciertas zonas, no permiten ni siquiera que los rescatistas accedan a esas zonas", mencionando específicamente el área de La Explanada, donde se encuentra un hotel sanitario donde estaban hospedados venezolanos repatriados. "Esa es una zona que hasta el día de hoy nadie, ni periodistas ni rescatistas, han podido acceder", denunció.

Salazar sugirió que el altercado entre Diosdado Cabello y rescatistas norteamericanos "ocurrió porque los norteamericanos deseaban acceder a esa zona y en todo momento se les impidió".

El Departamento de Estado estadounidense ha calificado el incidente como un malentendido superado, aunque persisten dudas sobre las restricciones de acceso en zonas críticas para el rescate de víctimas.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Tragedia

Diosdado Cabello

Régimen venezolano

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que "exguerrilleros sin cumplir los requisitos" van a ocupar cargos en la UNP con decreto del Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Habilitan famoso restaurante como hospital tras devastadores terremotos en Venezuela: fue uno de los pocos edificios que quedaron estables

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Donald Trump | Foto: EFE
María Corina Machado

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Lo que se observa en imágenes es solo una parte de la magnitud de esta tragedia": UNICEF Venezuela

Merce Villegas en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

La historia de vida de Merce Villegas, marcada por la fe, la espiritualidad y la transformación

Ashley Moody, senadora republicana (EFE)
Terremoto

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Familia de niño sobreviviente al terremoto denuncia que el menor fue raptado tras ser rescatado en Venezuela

El Tren de Aragua

Donald Trump anunció la muerte de 'Niño Guerrero', el máximo cabecilla de la banda criminal venezolana el Tren de Aragua

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

"La riqueza petrolera de Venezuela ya no está siendo robada": Marco Rubio ante el Congreso de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Familia de niño sobreviviente al terremoto denuncia que el menor fue raptado tras ser rescatado en Venezuela

José Pékerman es el nuevo DT de la selección de Venezuela
José Pékerman

Como un colombiano más: así celebró José Pékerman cuando se acabó el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial

Colombia ante República del Congo en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Estas son las llaves confirmadas de dieciseisavos de final del Mundial 2026: Colombia podría enfrentar a una selección sudamericana

Árbitro brasileño Wilton Sampaio - EFE
Mundial FIFA

Árbitro sudamericano provocó todo tipo de reacciones en el Mundial por su anuncio en inglés tras revisión del VAR: así se vivió curioso momento

Gustavo Petro Urrego - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Gustavo Petro reacciona al preconteo de votos: "Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades"

Balón del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Antes de su esperado debut, se conoce que selección rival de Colombia en el Mundial de 2026 se quedará sin su entrenador

Expresidente interina de Bolivia Jeanine Áñez -EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"No corran ese riesgo; no hay opción para dudar": Jeanine Áñez en entrevista respalda a Abelardo de la Espriella y lanza advertencia a los colombianos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre