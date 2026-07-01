"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

El periodista venezolano en el exilio Carlos Salazar denunció que el número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, estaría impidiendo el acceso de rescatistas a ciertas zonas afectadas por el terremoto en La Guaira para ocultar grandes cantidades de dinero en efectivo y posible narcotráfico escondidos en edificios colapsados.

Según la investigación de Salazar, estarían involucrados entre 120 y 250 apartamentos con un estimado de 250 millones de dólares.

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La denuncia surge tras la difusión de videos donde se observa a miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas hallando y apropiándose de bolsas con billetes de 100 dólares entre los escombros.

En uno de los incidentes, ciudadanos confrontaron a un funcionario de la policía que intentaba llevarse un bolso con fajos de dólares, quitándole los billetes y rompiéndolos en señal de repudio. Cuatro policías han sido detenidos y expulsados del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminales (CICPC) por apropiarse de bienes entre los escombros.

"Diosdado Cabello, efectivamente, sí está ocultando las zonas donde esconden bienes efectivos", afirmó Salazar en declaraciones al programa Club de Prensa de NTN24.

El periodista señaló que "llama mucho la atención que no se ha encontrado dinero de baja denominación. Todo lo que se ha encontrado hasta ahora son billetes de 100 dólares", una práctica que, según indicó, es común entre narcotraficantes para facilitar el transporte logístico del dinero.

El periodista también resaltó el hecho de que se vea a "Diosdado Cabello personalmente, en el terreno, arriesgándose (...) ha liderado personalmente las labores de búsqueda y rescate de su dinero".

Además del dinero, Salazar indicó que "todo apunta a que la mercancía ilegal que también pudieran estar buscando serían grandes cantidades de cocaína que estarían almacenadas" en los apartamentos. La zona afectada, según explicó, es estratégica por tener "acceso directo al mar" y al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

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El periodista destacó que "los policías en ciertos edificios, en ciertas zonas, no permiten ni siquiera que los rescatistas accedan a esas zonas", mencionando específicamente el área de La Explanada, donde se encuentra un hotel sanitario donde estaban hospedados venezolanos repatriados. "Esa es una zona que hasta el día de hoy nadie, ni periodistas ni rescatistas, han podido acceder", denunció.

Salazar sugirió que el altercado entre Diosdado Cabello y rescatistas norteamericanos "ocurrió porque los norteamericanos deseaban acceder a esa zona y en todo momento se les impidió".

El Departamento de Estado estadounidense ha calificado el incidente como un malentendido superado, aunque persisten dudas sobre las restricciones de acceso en zonas críticas para el rescate de víctimas.