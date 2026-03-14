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Sábado, 14 de marzo de 2026
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Estados Unidos

Donald Trump asegura que Estados Unidos ha "derrotado y diezmado" por completo al régimen de Irán

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump | Foto: EFE
A través de su red social Truth Social, Trump indicó, además, que varios países del mundo están recibiendo petróleo a través del estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump aseguró este sábado a través de su red social Truth Social que Estados Unidos “ha derrotado por completo a Irán”.

“Estados Unidos ha derrotado y diezmado por completo a Irán, tanto militar como económicamente y en todos los demás aspectos”, dijo el mandatario.

Además, Trump indicó que varios países del mundo están recibiendo petróleo a través del estrecho de Ormuz. “Deben cuidar ese paso, y nosotros les ayudaremos. Estados Unidos también coordinará con esos países para que todo se desarrolle con rapidez, fluidez y eficacia”, afirmó.

“Esto siempre debió ser un esfuerzo de equipo, y ahora lo será: ¡unirá al mundo hacia la armonía, la seguridad y la paz eterna!”, agregó

Hace unos días, el mandatario aseguró que su país "ganó" el conflicto contra el régimen de Irán, pero reiteró que su ejército seguirá luchando hasta terminar el trabajo.

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"Nunca te gusta decir demasiado pronto que has ganado. Hemos ganado", dijo Trump en un mitin al estilo de campaña electoral en Hebron, Kentucky.

De acuerdo con un reciente balance sobre la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán en Medio Oriente, las fuerzas de Estados Unidos han logrado destruir más de 90 buques iraníes y han alcanzado más de 6.000 objetivos desde el inicio de los ataques, el 28 de febrero.

Asimismo, han eliminado la capacidad de misiles balísticos del régimen de Irán. “Ha quedado prácticamente destruida", precisó Washington que también destacó que la Armada iraní fue calificada como “ineficaz en combate” y que hay un “dominio aéreo abrumador sobre Irán”.

De acuerdo con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, los ataques con misiles balísticos han disminuido un 90% y los ataques con drones han disminuido un 95%.

"Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire. Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus drones de ataque suicida, un 95% ayer (jueves)", aseguró Hegseth.

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