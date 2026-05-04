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Lunes, 04 de mayo de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado respondió en NTN24 a las incendiarias declaraciones de Jorge Rodríguez contra los venezolanos en el exilio que han huido del régimen

mayo 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Club de Prensa
Machado destacó que su movimiento se basa en el respeto a la dignidad y a cada individuo, en la humanidad, en la solidaridad y en la empatía.

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, respondió en los micrófonos de NTN24 a las incendiarias declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen venezolano.

Rodríguez, cabe resaltar, pidió recientemente a los venezolanos en el exilio, quienes tuvieron que abandonar el país debido a las atrocidades y a las nefastas condiciones generadas por el régimen madurista, que "lo superen".

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"No podemos continuar en el camino de la división y, si hay un venezolano en el extranjero o una venezolana en el extranjero que alberga en su corazón alguna forma de resentimiento, le decimos 'supéralo, perdónanos y vente siempre estarás mejor en tu tierra, siempre estarás mejor con los tuyos, siempre estarás mejor entre hermanos y hermanas'", expresó Rodríguez en medio de un acto público.

Para Machado, el pronunciamiento de Jorge Rodríguez solamente representa una razón más para regresar a Venezuela a luchar por una transición hacia la democracia.

"Yo creo que expresiones como esa dan más razones y más urgencia y más fuerza porque al final esto es un movimiento que se basa en el respeto, en el respeto a la dignidad humana, en el respeto a cada individuo, en la humanidad, en la solidaridad, en la empatía, en el dolor de tantos que han perdido todo y que aun así sueñan con volver a su país", expresó Machado a NTN24.

Las declaraciones de Rodríguez generaron una gran indignación en los más de nueve millones de ciudadanos venezolanos que tuvieron que huir a distintas partes del mundo luego de que el régimen chavista y madurista reprimiera y empeorara cada vez más las condiciones del pueblo.

Elecciones en Venezuela "lo antes posible"

La charla de Machado con NTN24 se dio en medio de su asistencia a la gala de premios de la Orquesta de las Américas en Washington, donde reiteró su llamado a celebrar elecciones lo antes posible con un Consejo Nacional Electoral renovado que respete la Constitución venezolana.

Durante su intervención, Machado destacó que "el desmontaje de la estructura represiva es fundamental" y señaló que aún no se han cumplido los objetivos prioritarios establecidos por el Gobierno de Estados Unidos.

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Entre estos pendientes mencionó "la liberación de todos los presos políticos" e indicó que quedan aún 500 detenidos, así como el desmontaje de los centros de tortura y la garantía de libertad de expresión.

Respecto al calendario electoral, Machado reiteró que las elecciones deben realizarse "lo antes posible", pero cumpliendo condiciones que garanticen confianza a todos los sectores.

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