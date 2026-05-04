María Corina Machado respondió en NTN24 a las incendiarias declaraciones de Jorge Rodríguez contra los venezolanos en el exilio que han huido del régimen

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, respondió en los micrófonos de NTN24 a las incendiarias declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen venezolano.

Rodríguez, cabe resaltar, pidió recientemente a los venezolanos en el exilio, quienes tuvieron que abandonar el país debido a las atrocidades y a las nefastas condiciones generadas por el régimen madurista, que "lo superen".

VEA TAMBIÉN Jorge Rodríguez le resta importancia a las elecciones, amenaza a María Corina Machado y pide confiar en el mismo CNE que avaló el fraude de Maduro o

"No podemos continuar en el camino de la división y, si hay un venezolano en el extranjero o una venezolana en el extranjero que alberga en su corazón alguna forma de resentimiento, le decimos 'supéralo, perdónanos y vente siempre estarás mejor en tu tierra, siempre estarás mejor con los tuyos, siempre estarás mejor entre hermanos y hermanas'", expresó Rodríguez en medio de un acto público.

Para Machado, el pronunciamiento de Jorge Rodríguez solamente representa una razón más para regresar a Venezuela a luchar por una transición hacia la democracia.

"Yo creo que expresiones como esa dan más razones y más urgencia y más fuerza porque al final esto es un movimiento que se basa en el respeto, en el respeto a la dignidad humana, en el respeto a cada individuo, en la humanidad, en la solidaridad, en la empatía, en el dolor de tantos que han perdido todo y que aun así sueñan con volver a su país", expresó Machado a NTN24.

Las declaraciones de Rodríguez generaron una gran indignación en los más de nueve millones de ciudadanos venezolanos que tuvieron que huir a distintas partes del mundo luego de que el régimen chavista y madurista reprimiera y empeorara cada vez más las condiciones del pueblo.

Elecciones en Venezuela "lo antes posible"

La charla de Machado con NTN24 se dio en medio de su asistencia a la gala de premios de la Orquesta de las Américas en Washington, donde reiteró su llamado a celebrar elecciones lo antes posible con un Consejo Nacional Electoral renovado que respete la Constitución venezolana.

Durante su intervención, Machado destacó que "el desmontaje de la estructura represiva es fundamental" y señaló que aún no se han cumplido los objetivos prioritarios establecidos por el Gobierno de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN “Por supuesto que partiendo de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla la constitución”: María Corina Machado sobre cuándo tendrían que llevarse a cabo elecciones en Venezuela o

Entre estos pendientes mencionó "la liberación de todos los presos políticos" e indicó que quedan aún 500 detenidos, así como el desmontaje de los centros de tortura y la garantía de libertad de expresión.

Respecto al calendario electoral, Machado reiteró que las elecciones deben realizarse "lo antes posible", pero cumpliendo condiciones que garanticen confianza a todos los sectores.