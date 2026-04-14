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Martes, 14 de abril de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado llama a convocar elecciones "lo antes posible" en Venezuela

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado. (AFP)
María Corina Machado. (AFP)
Machado abogó por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrado por personas sin "vinculación política".

La líder de la democracia y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llamó este martes en una entrevista con AFP y en medio de una visita a Francia a convocar elecciones "lo antes posible" en Venezuela.

"La Constitución venezolana es muy clara y, efectivamente, establece que, ante la falta absoluta, y nadie puede dudar que hay una falta absoluta del señor Nicolás Maduro, en los siguientes 30 días se deben convocar elecciones", aseguró Machado.

Machado abogó por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrado por personas sin "vinculación política", y por actualizar el registro, ya que "el 40% de los venezolanos con derecho a voto no están inscritos", como los que salieron del país.

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"Todo esto toma tiempo y nosotros estimamos en alrededor de nueve meses la secuencia de todas estas acciones, a partir del momento en que se designa un nuevo Consejo Nacional Electoral", precisó Machado, en una videoconferencia desde París, donde se reunió la víspera con el presidente Emmanuel Macron.

Machado escapó en diciembre pasado de Venezuela para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo con la promesa de regresar y aunque aseguró que lo hará "pronto", se negó a confirmar una fecha exacta.

Precisó que todavía tiene "metas que cumplir" con las reuniones con la diáspora, "potenciales inversionistas" y líderes políticos.

María Corina Machado, la líder de la democracia y Nobel de Paz de Venezuela, se reunió con el presidente del Senado de Francia, Gérard Larcher, este martes para dialogar sobre la transición democrática en Venezuela y la necesidad de establecer un calendario electoral este año.

El ‘Comando con Venezuela’, estructura política de Machado, compartió a través de sus redes sociales varias imágenes del encuentro y expuso el tema central de la cita.

“La líder venezolana María Corina Machado se reunió con el presidente del Senado de Francia, Gérard Larcher. En el encuentro abordaron la necesidad de avanzar en una transición hacia la democracia en Venezuela”, precisó.

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El Comando expresó que hablaron sobre la transición democrática en Venezuela y la necesidad “de establecer un calendario electoral este año”.

Dicha reunión se da un día después de que el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, recibiera a la líder democrática en el Palacio del Elíseo.

El encuentro fue confirmado por Macron con un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que dialogó con Machado sobre la importancia de una transición política en el país.

“He recibido a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos, hemos hablado de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía del mandatario frente a la líder democrática venezolana, quien vestía un traje azul.

En un mensaje en la misma red social, Machado agradeció a Macron, así como al pueblo de Francia, “por su firme apoyo a la transición a la democracia y a la Libertad de Venezuela”. “Hemos recorrido una travesía larga y dolorosa, y finalmente, estamos muy cerca de la Libertad. Venezuela será una nación de hombres y mujeres libres e iguales, próspera, segura y fraterna”, añadió.

En medio de su gira por Europa, Machado también llegará a España en donde sostendrá un encuentro con sus compatriotas el próximo sábado en horas de la tarde-noche de Madrid.

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