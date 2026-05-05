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Martes, 05 de mayo de 2026
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Transición democrática

"No habrá república ni paz en Venezuela sin democracia y sin confianza, y esa confianza está siendo desplazada": Asdrúbal Aguiar sobre "paciencia" que pide Estados Unidos

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo Idea, cuestionó el planteamiento de Estados Unidos sobre Venezuela.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, solicitó paciencia a quienes cuestionan la estrategia de la administración de Trump en Venezuela, cuatro meses después de la captura de Nicolás Maduro.

En declaraciones al canal NTN24 durante el foro económico Select USA en Maryland, Landau reconoció las complejidades del proceso de transición democrática que atraviesa el país sudamericano.

"Les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde pueda haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión esté protegida y tenga garantías", indicó Landau.

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El funcionario dijo que es un “momento sumamente delicado” e insistió en que la “transición comenzó apenas hace cuatro meses”. “No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia”, concluyó.

Asdrúbal Aguiar, secretario general de la Iniciativa Democrática de España en las Américas (Grupo IDEA), cuestionó el planteamiento de Estados Unidos sobre Venezuela y aseguró que “se le vende a Venezuela la tesis de que, como es un país empobrecido, vamos a darle en primer lugar comida a la gente para que luego la gente pueda pensar en la libertad”.

"No puede haber paciencia frente al hambre, no puede haber paciencia frente a una realidad en donde quienes están gerenciando dentro de Venezuela esta situación son los mismos que están siendo investigados en este momento por la inocua, ineficaz e ineficiente Corte Penal Internacional como responsables por los crímenes de lesa humanidad que han sufrido los venezolanos", afirmó.

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A su vez, calificó como un "error totalmente equivocado" priorizar lo económico sobre lo político.

“No habrá república ni habrá paz en Venezuela sin democracia, no hay república sin la nación y no hay república sin confianza y sin legitimidad, y la confianza la debe tener el pueblo venezolano en las cosas que se están haciendo y esa confianza está siendo desplazada, está siendo diferida, no está siendo tomada en cuenta y se cree que se puede arreglar el problema mediante la conversación entre unos actores políticos que no tienen sintonía alguna”, subrayó.

El experto destacó que el pueblo venezolano demostró capacidad organizativa el 28 de julio de 2024, cuando "desafió a la dictadura" en elecciones donde "no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto".

Sobre el regreso de Machado a Venezuela, Aguiar fue categórico: "María Corina tiene que regresar a Venezuela porque ella se debe a los venezolanos".

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