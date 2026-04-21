Prime Video estrenó comedia subida de tono ambientada en el Mundial que es protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser

Prime Video estrenó recientemente en más de 240 países y territorios de todo el mundo 'Bolas Arriba', una comedia protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, y dirigida por Peter Farrelly.

La producción, calificada por la propia plataforma digital como "exagerada y subida de tono", sigue a Brad (Mark Wahlberg) y Elijah (Paul Walter Hauser).

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Brad y Elijah son dos ejecutivos de marketing que se lanzan de manera atrevida a proponer un audaz patrocinio de condones con cobertura total para la Copa del Mundo.

Tras una celebración en Brasil con unas copas de más, lo que desata un escándalo global, deben huir de fanáticos furiosos, criminales y funcionarios sedientos de poder para salvar sus carreras y regresar vivos a casa.

Bajo la dirección de Farrelly y con guion de Paul Wernick y Rhett Reese, 'Bolas Arriba', de Amazon MGM Studios y Skydance, cuenta con la participación de David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Andrew Muscato, Paul Wernick y Rhett Reese como productores.

Algunas reseñas en sitios especializados han destacado el valor irreverente de la comedia y las actuaciones, al tiempo que han recomendado a los amantes del género verla.

"En cuanto a comedia, es una joya. Subida de tono, sin duda, pero vale la pena verla", "Es una gran comedia muy buena de Mark Wahlberg", "Tiene momentos muy divertidos. Es entretenida y cuenta con un reparto estelar", dicen algunas de las reseñas en Rotten Tomatoes.

Además de Wahlberg y Hauser, que se han destacado en la comedia a lo largo de los años, el elenco está conformado por Sacha Baron Cohen, Benjamin Bratt, Eva De Dominici, Luciano Szafir, Daniela Melchior, Molly Shannon, Chelsey Crisp, Eric André, Jackson Tozer, Henrietta Amevor, Abe Farrelly, Ryan Shelton, Nathalie Oliveira, Thiago Moraes, Sloan Fischer y Gianni Deguara.

'Bolas Arriba' se une a una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video.

Dicho catálogo incluye producciones colombianas como 'Betty la Fea: la Historia Continúa', 'Pimpinero: Sangre y Gasolina', 'Los Billis', 'Los Iniciados', 'LOL: Last One Laughing Colombia', 'Manes', 'Noticia de un Secuestro', 'Cochina Envidia', 'A Grito Herido', 'Perder es Ganar un Poco', 'Gospel', 'La Vida Después del Reality', 'El Niño de Medellín', 'Primate' y 'Mi Selección Colombia'.

La plataforma digital también incluye las galardonadas series y películas aclamadas por la crítica que incluyen 'Fallout', 'Jefes de Estado', 'Reacher', 'Traje Rojo', 'El Duro', 'El Contador 2', 'The Boys', 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' y 'El verano en que me enamoré', entre otras.