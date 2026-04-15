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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Turquía

Se presenta segundo tiroteo en menos de 24 horas en escuelas de Turquía: hay al menos nueve personas muertas

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Se presenta segundo tiroteo en menos de 24 horas en escuelas de Turquía: hay al menos nueve personas muertas - AFP
Se presenta segundo tiroteo en menos de 24 horas en escuelas de Turquía: hay al menos nueve personas muertas - AFP
Sumario: El atacante era hijo de un exagente de policía y portaba cinco armas y siete cargadores.

Un tiroteo en una escuela del sur de Turquía este miércoles dejó nueve muertos, entre ellos ocho alumnos, y trece heridos, según anunció el ministro del Interior turco quien revisó al alza un balance anterior.

"Lamentamos nueve fallecidos y trece heridos. Seis están actualmente en cuidados intensivos, tres en estado crítico", indicó un ministro a la prensa.

"Un estudiante acudió a la escuela con armas que creemos que pertenecían a su padre en su mochila. Entró en dos aulas y abrió fuego al azar, causando heridos y muertos", dijo a los periodistas el gobernador de la provincia de Kahramanmaras, Mukerrem Unluer.

El atacante era hijo de un exagente de policía, indicó Unluer, y portaba cinco armas y siete cargadores.

"Sospechamos que pudo haber tomado las armas de su padre", dijo el gobernador. "Se disparó a sí mismo. Aún no está claro si se trató de un suicidio o si ocurrió en medio del caos", declaró.

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La policía detuvo al padre del atacante, Ugur Mersinli, informó la agencia de noticias oficial Anadolu.

Las aulas acogían a alumnos de unos diez años, indicó el gobernador.

Imágenes difundidas por la agencia de noticias privada IHA muestran a una persona, con el cuerpo y el rostro cubiertos, cuando era evacuada en una ambulancia, así como a padres de alumnos llorando en las inmediaciones del centro.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, declaró que los fiscales han puesto en marcha una investigación inmediata sobre el tiroteo y el presidente Recep Tayyip Erdogan prometió que "se rendirán cuentas", en una intervención ante el partido gobernante AKP.

El martes al menos 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridas en otro tiroteo ocurrido en un instituto técnico de la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía, anunció el gobernador local.

Doce personas "reciben actualmente atención médica", indicó a la prensa el gobernador, Hasan Sildak, quien se desplazó al lugar.

El atacante, un exalumno del centro nacido en 2007, se suicidó, añadió el gobernador.

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