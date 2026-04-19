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Domingo, 19 de abril de 2026
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Daniel Noboa

Presidente Petro anuncia que demandará "penalmente" a su homólogo Daniel Noboa por "calumnia"

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Petro se pronunció luego de que Noboa en una entrevista con la revista Semana afirmara que se está adelantando una investigación para esclarecer qué hizo el mandatario colombiano en Manta.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que decidió demandar penalmente a su homólogo en Ecuador, Daniel Noboa, por unas recientes declaraciones que considera que constituyen una “calumnia”.

Petro se pronunció luego de que Noboa en una entrevista con la revista Semana afirmara que se está adelantando una investigación para esclarecer qué hizo el mandatario colombiano en la ciudad de Manta, luego de la polémica por una supuesta cita con personas cercanas al narcotraficante alias ‘Fito’.

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“Cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (...). Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace”, afirmó Noboa en la entrevista.

Tras ese pronunciamiento Petro mencionó que ha decidido “demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”.

“El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fui el día de su posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y ex vicepresidente de la república del Ecuador”, afirmó.

Indicó que no solo lo acompañó el ejército ecuatoriano a Manta, sino su “escolta de la fuerza pública colombiana que pueden declarar bajo gravedad de juramento y además de ellos hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro”.

“No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer. Al lugar donde estuve llegó la prensa colombiana y no encontraron ni lujo ni estridencias, ni condominio estrambótico solo una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar”, afirmó.

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Ecuador y Colombia, cabe resaltar, se encuentran en medio de una disputa económica en la que se han impuesto aranceles de hasta el 100%.

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