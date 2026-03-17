Donald Trump celebra el triunfo de Venezuela ante Italia en el Clásico Mundial de Béisbol y sugiere que el país se convierta en el Estado 51 de la Unión Americana

La selección venezolana de béisbol logró una histórica clasificación a la final del Clásico Mundial 2026 luego de derrotar a Italia 4-2 a Italia en la fase semifinal.

Con este gran triunfo, Venezuela se medirá en la gran final a Estados Unidos este martes 17 de marzo de 2026. El 'choque de la gloria' tendrá lugar en el loanDepot park de Miami, hogar de los Miami Marlins, a las 8:00 p.m. (hora del Este de EE. UU.).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el triunfo de Venezuela ante Italia y dejó entrever que el triunfo venezolano estaría relacionado con su intervención y control sobre el régimen.

“¡Guau! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Se ven realmente bien”, escribió Trump en la red social Truth Social.

“¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! Me pregunto de qué se trata toda esta magia”, agregó.

A su vez, el mandatario norteamericano sorprendió al sugerir que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de la Unión Americana.

“¿ALGUIEN SE UNE A LA ESTATIDAD, NÚMERO 51?”, concluyó.

Cabe recordar que desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en una operación militar de fuerzas de Estados Unidos, la administración de Donald Trump mantiene control sobre el régimen venezolano, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez.

VEA TAMBIÉN Exejecutivo de Chevron en Venezuela convenció a la CIA de dejar en el poder a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, según WSJ o

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.