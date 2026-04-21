Irán ejecuta otro opositor y suma ocho ahorcamientos por protestas y acusaciones de espionaje para Israel en medio del conflicto con EE. UU.

Las autoridades iraníes ejecutaron a un hombre condenado por ayudar a incendiar una importante mezquita en Teherán durante las protestas de enero, según informó el poder judicial iraní.

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Amir Ali Mirjafari fue acusado de incendiar la Gran Mezquita Gholhak y también de colaborar con la agencia israelí de espionaje Mossad, informó la agencia judicial de noticias en Mizan.

Hasta la fecha, es la octava persona que es ahorcada por hechos vinculados a las manifestaciones de enero en poco más de un mes.

Los grupos de derechos humanos acusan a la república islámica de utilizar la pena capital para infundir miedo en toda la sociedad y de intensificar las ejecuciones de presos políticos en el contexto de la guerra contra Estados Unidos e Israel.

"Al vincular sin fundamento su participación en las protestas de enero con Israel y Estados Unidos, la República Islámica continúa su estrategia de presentar los disturbios civiles internos como espionaje extranjero para acelerar la ejecución de manifestantes", afirmó la ONG Irán Human Rights con sede en Noruega.

No estaba claro cuándo fue arrestado Mirjafari y "no hay información independiente disponible sobre él ni su caso", añadió.

El RSI confirmó que era el octavo hombre ejecutado por las protestas, tras juicios acelerados siguiendo las instrucciones del jefe judicial radical, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Desde que se reanudaron las ejecuciones el 19 de marzo, las autoridades iraníes también han ejecutado a ocho miembros, todos hombres, del grupo opositor Muyahidines del Pueblo (MEK), que está prohibido en Irán.

IHR advirtió que existía el riesgo de más ejecuciones con "cientos de manifestantes actualmente enfrentados a cargos de pena de muerte, y al menos 30 ya habían sido condenados a muerte".

Frente a la represión del país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes a Irán que podría aumentar las posibilidades de éxito en las conversaciones de paz con Washington liberando a ocho mujeres que, según él, enfrentan la ejecución.

La declaración de Trump acompañó a la republicación de una afirmación en X de un activista juvenil pro-Israel en Estados Unidos según la cual ocho mujeres enfrentaban la muerte por ahorcamiento. Se publicaron fotografías de ocho mujeres sin nombre.

Según grupos de derechos humanos, incluido el Centro Abdorrahman Boroumand con sede en Estados Unidos, una mujer llamada Bita Hemmati ha sido condenada a muerte por las protestas acusada de arrojar bloques de hormigón desde un edificio sobre la policía.

IHR y Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM), con sede en París, dijeron la semana pasada que Irán en 2025 ejecutó a al menos a 48 mujeres, la cifra más alta registrada en más de 20 años.