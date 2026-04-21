NTN24
Martes, 21 de abril de 2026
Martes, 21 de abril de 2026
Irán

Irán ejecuta otro opositor y suma ocho ahorcamientos por protestas y acusaciones de espionaje para Israel en medio del conflicto con EE. UU.

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Represión en Irán | Foto EFE
Represión en Irán | Foto EFE
IHR y Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM), con sede en París, dijeron la semana pasada que Irán en 2025 ejecutó a al menos a 48 mujeres.

Las autoridades iraníes ejecutaron a un hombre condenado por ayudar a incendiar una importante mezquita en Teherán durante las protestas de enero, según informó el poder judicial iraní.

o

Amir Ali Mirjafari fue acusado de incendiar la Gran Mezquita Gholhak y también de colaborar con la agencia israelí de espionaje Mossad, informó la agencia judicial de noticias en Mizan.

Hasta la fecha, es la octava persona que es ahorcada por hechos vinculados a las manifestaciones de enero en poco más de un mes.

Los grupos de derechos humanos acusan a la república islámica de utilizar la pena capital para infundir miedo en toda la sociedad y de intensificar las ejecuciones de presos políticos en el contexto de la guerra contra Estados Unidos e Israel.

"Al vincular sin fundamento su participación en las protestas de enero con Israel y Estados Unidos, la República Islámica continúa su estrategia de presentar los disturbios civiles internos como espionaje extranjero para acelerar la ejecución de manifestantes", afirmó la ONG Irán Human Rights con sede en Noruega.

No estaba claro cuándo fue arrestado Mirjafari y "no hay información independiente disponible sobre él ni su caso", añadió.

El RSI confirmó que era el octavo hombre ejecutado por las protestas, tras juicios acelerados siguiendo las instrucciones del jefe judicial radical, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Desde que se reanudaron las ejecuciones el 19 de marzo, las autoridades iraníes también han ejecutado a ocho miembros, todos hombres, del grupo opositor Muyahidines del Pueblo (MEK), que está prohibido en Irán.

IHR advirtió que existía el riesgo de más ejecuciones con "cientos de manifestantes actualmente enfrentados a cargos de pena de muerte, y al menos 30 ya habían sido condenados a muerte".

Frente a la represión del país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes a Irán que podría aumentar las posibilidades de éxito en las conversaciones de paz con Washington liberando a ocho mujeres que, según él, enfrentan la ejecución.

La declaración de Trump acompañó a la republicación de una afirmación en X de un activista juvenil pro-Israel en Estados Unidos según la cual ocho mujeres enfrentaban la muerte por ahorcamiento. Se publicaron fotografías de ocho mujeres sin nombre.

o

Según grupos de derechos humanos, incluido el Centro Abdorrahman Boroumand con sede en Estados Unidos, una mujer llamada Bita Hemmati ha sido condenada a muerte por las protestas acusada de arrojar bloques de hormigón desde un edificio sobre la policía.

IHR y Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM), con sede en París, dijeron la semana pasada que Irán en 2025 ejecutó a al menos a 48 mujeres, la cifra más alta registrada en más de 20 años.

Temas relacionados:

Irán

Ejecuciones

Muerte

Protestas

Israel

Estados Unidos ataca a Irán

Represión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La compleja situación en el estrecho de Ormuz a falta de dos días para que venza el nuevo plazo de Trump al régimen iraní: "Hay una presión real sobre Irán"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los presos políticos son la misión de María Corina”: Tamara Sujú destaca el trabajo de la Nobel de Paz venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Autoridades revelan detalles del ataque en zona arqueológica de México que deja un muerto y varios heridos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Dictadura en Cuba

"Tienen una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo": Departamento de Estado confirma a NTN24 conversaciones directas con el régimen de Cuba

Familiares presos políticos en Venezuela - Foto: AFP
Presos políticos

“Es toda una sociedad que vive bajo la injusticia”: exprisionero político ante las nuevas medidas de excarcelación del régimen venezolano

Operaciones de EE. UU. en aguas internacionales - Foto: Departamento de Guerra
Buque

Estados Unidos interceptó un buque sin nacionalidad en el Indo-Pacífico: "Las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados"

Foto de referencia (Canva)
Bogotá

Estas son las imágenes del brutal ataque con cuchillo en el rodaje de una telenovela que dejó tres muertos en Colombia: ¿Justicia por mano propia o legítima defensa?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el Estrecho de Ormuz - Fotos: EFE
estrecho de Ormuz

La compleja situación en el estrecho de Ormuz a falta de dos días para que venza el nuevo plazo de Trump al régimen iraní: "Hay una presión real sobre Irán"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Xi Jinping - Foto: EFE
Donald Trump

Se confirma la fecha en la que el presidente de los Estados Unidos viajará a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping

Foto X: @CENTCOM
Estados Unidos e Irán

"Ahora vamos a ver cuál de los dos va a sentir más dolor": coronel en retiro del Ejército de EE. UU. analiza escenarios entre el Gobierno Trump y el régimen iraní

Avión militar/ Donald Trump/ Explosión en Irán - Fotos AFP
Estados Unidos

"En este momento el cambio de régimen no está sobre la mesa": analista sobre negociaciones entre EE. UU. e Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Xi Jinping - Foto: EFE
Donald Trump

Se confirma la fecha en la que el presidente de los Estados Unidos viajará a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping

Foto X: @CENTCOM
Estados Unidos e Irán

"Ahora vamos a ver cuál de los dos va a sentir más dolor": coronel en retiro del Ejército de EE. UU. analiza escenarios entre el Gobierno Trump y el régimen iraní

Avión militar/ Donald Trump/ Explosión en Irán - Fotos AFP
Estados Unidos

"En este momento el cambio de régimen no está sobre la mesa": analista sobre negociaciones entre EE. UU. e Irán

Rescate de un minero en Sinaloa (México) - Foto EFE
Rescate

"¿Tienes fe?: Aquí estamos": así encontró el Ejército de México a un minero atrapado en Sinaloa tras un trágico derrumbe

Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

"Todos somos necesarios": Edmundo González habló de la importancia de la "unidad" para construir el país en democracia que los venezolanos quieren

Brandon 'Bug' Hall | Foto: AFP
Actor

Actor Brandon 'Bug' Hall de la famosa cinta "Pequeños traviesos" fue arrestado

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Denuncian en NTN24 que varios colombianos se encuentran heridos por torturas en cárcel Rodeo I de Venezuela: "Mi papá está secuestrado"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre