Retumban los tambores: Venezuela remonta ante Italia y se mete en la final del Clásico Mundial de béisbol 2026 en la que se medirá frente a EE. UU.

La selección venezolana de béisbol remontó ante el combinado italiano y se metió en la final del Clásico Mundial 2026.

Los de Omar López vinieron de atrás e hicieron la tarea ante la novena de Francisco Cervelli.

El conjunto de la nación caribeña hizo historia al clasificar a su primera final del Clásico Mundial, tras vencer 4-2 a Italia en la semifinal.

Con este gran triunfo el país 'hermano de la espuma, garza y rosa' encontró su boleto al duelo decisivo en el que se medirá a Estados Unidos.

La gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará este martes 17 de marzo de 2026.

El 'choque de la gloria' tendrá lugar en el loanDepot park de Miami, hogar de los Miami Marlins, a las 8:00 p.m. (hora del Este de EE. UU.).

Previamente, cabe el apunte, la 'Vinotinto' eliminó al campeón defensor Japón 8-5 en cuartos de final con jonrones de Acuña Jr., García y Abreu.

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.