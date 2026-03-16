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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Clásico Mundial de Béisbol

Retumban los tambores: Venezuela remonta ante Italia y se mete en la final del Clásico Mundial de béisbol 2026 en la que se medirá frente a EE. UU.

marzo 16, 2026
Por: Nucho Martínez
Selección venezolana de béisbol - Foto: EFE
Selección venezolana de béisbol - Foto: EFE
Los de Omar López vinieron de atrás e hicieron la tarea ante la novena de Francisco Cervelli.

La selección venezolana de béisbol remontó ante el combinado italiano y se metió en la final del Clásico Mundial 2026.

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Los de Omar López vinieron de atrás e hicieron la tarea ante la novena de Francisco Cervelli.

El conjunto de la nación caribeña hizo historia al clasificar a su primera final del Clásico Mundial, tras vencer 4-2 a Italia en la semifinal.

Con este gran triunfo el país 'hermano de la espuma, garza y rosa' encontró su boleto al duelo decisivo en el que se medirá a Estados Unidos.

La gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará este martes 17 de marzo de 2026.

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El 'choque de la gloria' tendrá lugar en el loanDepot park de Miami, hogar de los Miami Marlins, a las 8:00 p.m. (hora del Este de EE. UU.).

Previamente, cabe el apunte, la 'Vinotinto' eliminó al campeón defensor Japón 8-5 en cuartos de final con jonrones de Acuña Jr., García y Abreu.

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

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Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.

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