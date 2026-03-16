Exejecutivo de Chevron en Venezuela convenció a la CIA de dejar en el poder a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, según WSJ

Más de dos meses después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, se han ido conociendo detalles no solo de la operación, sino también de las decisiones políticas de Washington en Venezuela.

En las últimas horas, el diario Wall Street Journal reveló cómo se habría tomado la decisión de dejar en el poder a Delcy Rodríguez, incluso por encima de María Corina Machado.

El WSJ informó que previo a la operación del 3 de enero en la capital venezolana que derivó en la captura de Maduro, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) acudió a un exjefe de Chevron en Venezuela para plantear un escenario político.

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Se trata del exejecutivo de Chevron, Ali Moshiri, quien consideró que la mejor opción tras la captura de Nicolás Maduro sería mantener a Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen, en el poder.

En ese sentido, Moshiri se opuso a que Washington presionara para instaurar en el poder a la líder democrática, María Corina Machado, por no tener el control de las fuerzas militares ni de la infraestructura petrolera.

Dicha consideración fue presentada a Donald Trump días antes de la captura de Maduro.

Incluso, el exjecutivo petrolero mencionó que en caso de un impulso en el poder de la oposición venezolana podría convertir al país sudamericano en una situación similar a la de Irak.

El mismo diario norteamericano contactó a la CIA para contrastar dicha información sobre el empresario petrolero que trabajó en Chevron hasta 2017, sin embargo, negó cualquier relación en ese sentido.

“Esta historia es fantasiosa y se basa en afirmaciones falsas, no verificadas y anónimas”, dijo la CIA.

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No obstante, el mismo medio resaltó el protagonismo de Moshiri y su cercanía con las altas esferas del régimen venezolano, incluso desde que Hugo Chávez se encontraba en el poder, quien llamaba al exjecutivo petrolero como "querido amigo".

Moshiri creció en Irán y llegó a Estados Unidos, donde obtuvo un título en ingeniería petrolera. En 1978 se unió a Chevron y años después se casó con su pareja a quien conoció en Venezuela.