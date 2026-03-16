NTN24
Lunes, 16 de marzo de 2026
Lunes, 16 de marzo de 2026
Delcy Rodríguez

Exejecutivo de Chevron en Venezuela convenció a la CIA de dejar en el poder a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, según WSJ

marzo 16, 2026
Por: Luis Cifuentes
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
En las últimas horas, el diario Wall Street Journal reveló cómo se habría tomado la decisión de dejar en el poder a Delcy Rodríguez en Venezuela, incluso por encima de María Corina Machado.

Más de dos meses después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, se han ido conociendo detalles no solo de la operación, sino también de las decisiones políticas de Washington en Venezuela.

En las últimas horas, el diario Wall Street Journal reveló cómo se habría tomado la decisión de dejar en el poder a Delcy Rodríguez, incluso por encima de María Corina Machado.

El WSJ informó que previo a la operación del 3 de enero en la capital venezolana que derivó en la captura de Maduro, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) acudió a un exjefe de Chevron en Venezuela para plantear un escenario político.

o

Se trata del exejecutivo de Chevron, Ali Moshiri, quien consideró que la mejor opción tras la captura de Nicolás Maduro sería mantener a Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen, en el poder.

En ese sentido, Moshiri se opuso a que Washington presionara para instaurar en el poder a la líder democrática, María Corina Machado, por no tener el control de las fuerzas militares ni de la infraestructura petrolera.

Dicha consideración fue presentada a Donald Trump días antes de la captura de Maduro.

Incluso, el exjecutivo petrolero mencionó que en caso de un impulso en el poder de la oposición venezolana podría convertir al país sudamericano en una situación similar a la de Irak.

El mismo diario norteamericano contactó a la CIA para contrastar dicha información sobre el empresario petrolero que trabajó en Chevron hasta 2017, sin embargo, negó cualquier relación en ese sentido.

Esta historia es fantasiosa y se basa en afirmaciones falsas, no verificadas y anónimas”, dijo la CIA.

o

No obstante, el mismo medio resaltó el protagonismo de Moshiri y su cercanía con las altas esferas del régimen venezolano, incluso desde que Hugo Chávez se encontraba en el poder, quien llamaba al exjecutivo petrolero como "querido amigo".

Moshiri creció en Irán y llegó a Estados Unidos, donde obtuvo un título en ingeniería petrolera. En 1978 se unió a Chevron y años después se casó con su pareja a quien conoció en Venezuela.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Régimen venezolano

María Corina Machado

CIA

Donald Trump

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto analiza las razones por las que la estrategia de Trump en Venezuela no puede replicarse en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono identifica a los seis militares de EE. UU. muertos en accidente de avión en Irak

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
México

Congreso mexicano rechaza reforma electoral de Sheinbaum mientras presidente anuncia plan B

María Corina Machado - AFP
Venezuela

"No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Plan fronterizo en la región contra la migración ilegal / FOTO: Captura de pantalla
Migración ilegal

¿En qué consiste el “plan Escudo Fronterizo” propuesto por Chile y que requiere la cooperación de Ecuador, Venezuela y Colombia?

Ataques a la isla iraní de Kharg
Irán

Experto explica los efectos económicos de un ataque a la infraestructura petrolera de la isla iraní Kharg

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen venezolano estaría buscando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Alex Saab y extraditarlo a EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Israel | Fotos AFP
Israel - Hamás

Israel lanza un ultimátum a Hamás: tiene 60 días para entregar todas sus armas

Aviones de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos ataca a Irán

Comando Central de Estados Unidos confirma que todos los tripulantes de uno de sus aviones fallecieron en un accidente en Irak

Agua - Foto: Canva
Agua potable

Día Mundial del Agua: el acceso al agua potable sigue siendo un desafío global

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Israel | Fotos AFP
Israel - Hamás

Israel lanza un ultimátum a Hamás: tiene 60 días para entregar todas sus armas

Aviones de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos ataca a Irán

Comando Central de Estados Unidos confirma que todos los tripulantes de uno de sus aviones fallecieron en un accidente en Irak

Agua - Foto: Canva
Agua potable

Día Mundial del Agua: el acceso al agua potable sigue siendo un desafío global

Miguel Ángel Borja | Foto: AFP
Futbolistas

Miguel Ángel Borja rompió el silencio al hablar de su abrupta salida de River Plate y el fichaje fallido con Cruz Azul: "Creo que era un ciclo cumplido para mí"

Donald Trump y Claudia Sheinbaum - Foto AFP
Donald Trump

Tras declaración de Sheinbaum, Trump repostea mensaje en el que preguntan si México es o no un "narcogobierno"

Alex Saab y Nicolás Maduro - Foto AFP
Álex Saab

Estados Unidos está negociando con el régimen venezolano la extradición de Alex Saab, según The New York Times

Fanáticos del Galatasaray le hacen un homenaje a Victor Osimhen - Foto: EFE
Champions League

Hinchas de equipo turco hacen llorar en pleno himno de la Champions a una de sus máximas estrellas que perdió a su madre cuando tenía 6 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre