"Tienen una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo": Departamento de Estado confirma a NTN24 conversaciones directas con el régimen de Cuba

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó en primicia a NTN24 que sostiene conversaciones directas con el régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba.

Un alto funcionario explicó a esta cadena que una de las prioridades de la administración de Donald Trump es la liberación de todos los presos políticos, haciendo especial énfasis en los artistas del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, encarcelados por protestar pacíficamente a través del arte.

Este es el pronunciamiento completo enviado por el Departamento de Estado a NTN24:

"La administración Trump mantiene su compromiso con la liberación de todos los presos políticos, incluidos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. Como ha declarado el presidente Trump, pronto amanecerá una nueva era para Cuba. El régimen cubano debería dejar de jugar, ya que se están llevando a cabo conversaciones directas. Tienen una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo".

Por su parte, este lunes, la dictadura cubana aseguró que "recientemente" mantuvo conversaciones en La Habana con funcionarios de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos impuso un plazo de dos semanas al régimen cubano durante una reunión secreta, según USA Today o

"Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", aseguró Alejandro García, miembro del régimen, al periódico Granma.

García declaró que "por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores".

El viernes, el medio estadounidense Axios publicó un artículo donde aseguraba que funcionarios de Estados Unidos habían sostenido el 10 de abril múltiples reuniones en La Habana con representantes del régimen, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del fallecido Raúl Castro.

Según Axios, que cita a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, los representantes de Washington hicieron varias exigencias al gobierno cubano para continuar con el proceso de negociaciones, entre ellas la liberación de presos políticos, un tema en el que el Departamento de Estado también hace un importante énfasis en la respuesta dada a NTN24.

VEA TAMBIÉN “Lo único que puede ayudar al pueblo cubano a darle un empujón fuera del poder al régimen es que venga alguien de afuera y nos ayude”: analista o

Sin embargo, la dictadura negó este lunes esas afirmaciones. "En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional", aseguró García.

El miembro del régimen cubano mencionó que "la eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad" para la delegación de la isla y calificó el actual proceso de conversaciones con Estados Unidos como "un tema sensible" que se maneja con "discreción".

Todas estas conversaciones que mantienen La Habana y Washington se dan en un momento en el que la administración del presidente Donald Trump está aplicando una política de máxima presión contra la tiranía comunista en la isla.