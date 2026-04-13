NTN24
Lunes, 13 de abril de 2026
Lunes, 13 de abril de 2026
Fútbol venezolano

Aficionados se manifestaron en contra del “torturador de Maduro” durante encuentro del fútbol venezolano en el que su hijo jugó tras represión del régimen a trabajadores

abril 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
Partido entre Universidad Central de Venezuela y Corinthians - Foto: EFE
Partido entre Universidad Central de Venezuela y Corinthians - Foto: EFE
El futbolista es hijo de Alexander Granko, un alto mando militar del régimen venezolano.

El fútbol venezolano fue escenario durante este fin de semana de una inusual protesta en contra de un militar del régimen venezolano señalado de ser uno de los autores de la represión del 9 de abril en contra de los trabajadores.

Durante el encuentro correspondiente a la jornada 11 de la liga venezolana, entre Carabobo y Universidad Central, los aficionados que asistieron al estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia dedicaron cantos contra el hijo de Alexander Granko, un alto mando militar del régimen venezolano.

La hinchada del equipo local, el Carabobo, desató toda su furia contra el futbolista de Universidad Central y propinó insultos dirigidos hacia su padre principalmente.

o

Los insultos se escucharon claramente durante la transmisión televisiva del encuentro que se disputo este domingo. Los aficionados cantaron al unísono “Granko hijo de pu...” por lo acontecido en contra de los trabajadores, quienes pidieron condiciones laborales dignas y aumento del salario mínimo.

Cabe resaltar que Granko, de 17 años, es una de las promesas en el ataque de Universidad Central e incluso se encuentra disputando la Copa Libertadores en este 2026.

Su padre, Alexander Granko, se desempeña como jefe de la unidad de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y ha sido señalado como el “torturador” o “carnicero” de Nicolás Maduro y el régimen venezolano.

El militar aparece en varias ocasiones mencionado en informes de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante el régimen chavista.

o

Granko es señalado de llevar a cabo torturas a presos políticos y participar en persecución contra opositores al régimen. El militar tiene sanciones en Estados Unidos, Canadá; Reino Unido y la Unión Europea, además, es uno de los presuntos responsables del asesinato de Ronald Ojeda militar venezolano asesinado en Chile.

Temas relacionados:

Fútbol venezolano

Represión en Venezuela

Trabajadores

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Personas, que con banderas y carteles querían avanzar, fueron empujados de una manera brutal": activista revela cómo se vivió jornada de protestas en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Investigación denuncia presuntos negocios de cercanos al presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer con empresarios de petróleo venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El proceso ha sido absolutamente irregular": exministro peruano denuncia inconsistencias durante las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

The Washington Post pide elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que Delcy Rodríguez ha sido flexible porque sabe que Trump puede usar la fuerza militar

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní”, advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
J. D. Vance y Shehbaz Sharif - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos y el régimen de Irán tendrán nueva ronda negociaciones este domingo mientras crecen amenazas y operaciones militares

Amerizaje de la misión Artemis II / FOTO: NASA
Artemis II

¿Qué viene ahora en la misión espacial tras el regreso exitoso del Artemis II?

Autoridades mexicanas - Foto EFE
Desapariciones forzadas

Periodistas mexicanos advierten "un involucramiento de autoridades que colaboran con el crimen organizado" a propósito del informe de la ONU sobre desapariciones

Petróleo venezolano - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

Economista explica de qué dependerá la recuperación petrolera de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

¿Qué tan viable es activar la enmienda 25 para destituir a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Central nuclear de Irán | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Organismo Internacional de Energía Atómica alerta por impacto de proyectil en central nuclear de Irán

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Las insinuaciones reportadas no tienen base legal": Gobierno de Colombia reacciona a informe de The New York Times sobre investigaciones que habría en EEUU contra Petro

Robert Mueller, exdirector del FBI. (EFE)
Mueller

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Messi y Neymar | Fotos: EFE
Neymar

Campeón del mundo con Brasil causó polémica al afirmar que Neymar es mejor que Messi: "Es mejor que todo el mundo"

Central nuclear de Irán | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Organismo Internacional de Energía Atómica alerta por impacto de proyectil en central nuclear de Irán

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Las insinuaciones reportadas no tienen base legal": Gobierno de Colombia reacciona a informe de The New York Times sobre investigaciones que habría en EEUU contra Petro

Robert Mueller, exdirector del FBI. (EFE)
Mueller

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Ataque al régimen de Irán

Trump lanza seria amenaza al régimen de Irán: "desatará el infierno" si no acepta un acuerdo para poner fin al conflicto

Traje Spider-Man | Foto: AFP
Spiderman

Así es el emocionante y desolador primer tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day': "A veces Spider-Man tiene que hacer lo difícil, aunque le rompa el corazón a Peter Parker"

Ataque a una sinagoga en Michigan | Foto: AFP
FBI

El FBI afirma que el ataque a una sinagoga en Michigan fue un acto "terrorista" inspirado en Hezbolá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre