Aficionados se manifestaron en contra del “torturador de Maduro” durante encuentro del fútbol venezolano en el que su hijo jugó tras represión del régimen a trabajadores

El fútbol venezolano fue escenario durante este fin de semana de una inusual protesta en contra de un militar del régimen venezolano señalado de ser uno de los autores de la represión del 9 de abril en contra de los trabajadores.

Durante el encuentro correspondiente a la jornada 11 de la liga venezolana, entre Carabobo y Universidad Central, los aficionados que asistieron al estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia dedicaron cantos contra el hijo de Alexander Granko, un alto mando militar del régimen venezolano.

La hinchada del equipo local, el Carabobo, desató toda su furia contra el futbolista de Universidad Central y propinó insultos dirigidos hacia su padre principalmente.

Los insultos se escucharon claramente durante la transmisión televisiva del encuentro que se disputo este domingo. Los aficionados cantaron al unísono “Granko hijo de pu...” por lo acontecido en contra de los trabajadores, quienes pidieron condiciones laborales dignas y aumento del salario mínimo.

Cabe resaltar que Granko, de 17 años, es una de las promesas en el ataque de Universidad Central e incluso se encuentra disputando la Copa Libertadores en este 2026.

Su padre, Alexander Granko, se desempeña como jefe de la unidad de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y ha sido señalado como el “torturador” o “carnicero” de Nicolás Maduro y el régimen venezolano.

El militar aparece en varias ocasiones mencionado en informes de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante el régimen chavista.

Granko es señalado de llevar a cabo torturas a presos políticos y participar en persecución contra opositores al régimen. El militar tiene sanciones en Estados Unidos, Canadá; Reino Unido y la Unión Europea, además, es uno de los presuntos responsables del asesinato de Ronald Ojeda militar venezolano asesinado en Chile.