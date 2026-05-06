La NASA mide en tiempo real el hundimiento de una gran ciudad: esto revelan los datos

Un satélite de observación desarrollado por la NASA permitió a un científico elaborar un mapa de hundimiento de tierra en Ciudad de México, recolectando datos de la misión NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) capturados entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026.

VEA TAMBIÉN Director de la OMS responde a una pregunta sobre similitudes del brote de hantavirus con el inicio de la pandemia del covid-19 o

“La región ha sido un conocido punto caliente de hundimiento durante décadas, e imágenes como esta ayudan a confirmar que NISAR está funcionando como se espera en su primer año de funcionamiento”, explicó la NASA en un artículo.

Descripción de la imagen

La imagen señala que las zonas de azul oscuro indican que se encuentran hundiéndose más de media pulgada, es decir, más de 2 centímetros al mes, debido en gran parte al bombeo de agua subterránea, que ha impactado el antiguo y seco lecho lacustre sobre el que se construyó la ciudad.

Las zonas amarillas y rojas son señales residuales de ruido. Científicos esperan que disminuyan a medida que NISAR recopile más datos y perfeccione sus mediciones.

El oblongo verde oscuro al noreste del aeropuerto es Nabor Carrillo, lago artificial implementado sobre el extinto lago Texcoco. El lago Chalco, es un humedal situado en una región históricamente fértil al sur, comparte su nombre con un importante cuerpo de agua que fue drenado durante siglos para reducir las inundaciones en la ciudad.

Causas del hundimiento

VEA TAMBIÉN Por primera vez en Colombia captan un tigrillo melánico en zona rural del Valle del Cauca o

El hundimiento de Ciudad de México está vinculado a la sobreexplotación de acuíferos y a la naturaleza lacustre del terreno. Cabe resaltar que la ciudad fue construida sobre los sedimentos de un antiguo lago, factor que potencia problemas como inundaciones y daños a la infraestructura, de acuerdo con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Monitoreo en tiempo real

El satélite NISAR, desarrollado conjuntamente por la NASA y la agencia espacial india ISRO, fue lanzado el 30 de julio de 2025 desde el centro espacial de Satish Dhawan, en India.

La tecnología ha permitido monitorear desde el espacio la planificación urbana y las estrategias para mitigar los riesgos en una de las ciudades más grandes del mundo.