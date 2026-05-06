NTN24
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Satélites

La NASA mide en tiempo real el hundimiento de una gran ciudad: esto revelan los datos

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Hundimiento de ciudad latinoamericana | Foto NASA
Hundimiento de ciudad latinoamericana | Foto NASA
“La región ha sido un conocido punto caliente de hundimiento durante décadas, e imágenes como esta ayudan a confirmarlo”, explicó la agencia espacial.

Un satélite de observación desarrollado por la NASA permitió a un científico elaborar un mapa de hundimiento de tierra en Ciudad de México, recolectando datos de la misión NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) capturados entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026.

o

“La región ha sido un conocido punto caliente de hundimiento durante décadas, e imágenes como esta ayudan a confirmar que NISAR está funcionando como se espera en su primer año de funcionamiento”, explicó la NASA en un artículo.

Descripción de la imagen

La imagen señala que las zonas de azul oscuro indican que se encuentran hundiéndose más de media pulgada, es decir, más de 2 centímetros al mes, debido en gran parte al bombeo de agua subterránea, que ha impactado el antiguo y seco lecho lacustre sobre el que se construyó la ciudad.

Las zonas amarillas y rojas son señales residuales de ruido. Científicos esperan que disminuyan a medida que NISAR recopile más datos y perfeccione sus mediciones.

El oblongo verde oscuro al noreste del aeropuerto es Nabor Carrillo, lago artificial implementado sobre el extinto lago Texcoco. El lago Chalco, es un humedal situado en una región históricamente fértil al sur, comparte su nombre con un importante cuerpo de agua que fue drenado durante siglos para reducir las inundaciones en la ciudad.

Causas del hundimiento

o

El hundimiento de Ciudad de México está vinculado a la sobreexplotación de acuíferos y a la naturaleza lacustre del terreno. Cabe resaltar que la ciudad fue construida sobre los sedimentos de un antiguo lago, factor que potencia problemas como inundaciones y daños a la infraestructura, de acuerdo con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Monitoreo en tiempo real

El satélite NISAR, desarrollado conjuntamente por la NASA y la agencia espacial india ISRO, fue lanzado el 30 de julio de 2025 desde el centro espacial de Satish Dhawan, en India.

La tecnología ha permitido monitorear desde el espacio la planificación urbana y las estrategias para mitigar los riesgos en una de las ciudades más grandes del mundo.

Temas relacionados:

Satélites

México

Ciudad de México

Agua

Nasa

América Latina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Él me dice todos los días 'sáquenme de aquí'": madre de niño cubano Jonathan Muir suplica que su hijo sea liberado por el régimen de Díaz-Canel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay que decirle a Estados Unidos que se está equivocando con su velocidad": Washington Abdala sobre plan de transición política en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

CIDH presenta ante la OEA "evidencia abrumadora" sobre represión en Venezuela: núcleos familiares completos han sido detenidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP/ Diosdado Cabello - Foto EFE
Marco Rubio

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Transición democrática

"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

Foto: AFP
Régimen cubano

EE. UU. revela impresionante video de aviones de guerra en el USS Abraham Lincoln, que sería enviado a Cuba

Presos políticos en Venezuela - Archivo
Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Elon Musk - Foto AFP
Elon Musk

Se conoce la pequeña cifra que acordó pagar Elon Musk como multa para cerrar demanda por compra secreta de acciones de Twitter

Logo de META - Foto: AFP
Meta

Meta despedirá a 8.000 empleados, elimina 6.000 vacantes e invierte millones en el desarrollo de la IA

Artemis II - Foto nasa
Artemis II

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Elon Musk - Foto AFP
Elon Musk

Se conoce la pequeña cifra que acordó pagar Elon Musk como multa para cerrar demanda por compra secreta de acciones de Twitter

Fotos: capturas videos del pez Parakneria thysi
Video viral

Ejemplares de misteriosa especie de pez son captados desafiando la gravedad al escalar una cascada en el Congo: ¿cómo y por qué lo hacen?

'Mane' Díaz, padre del futbolista colombiano, Luis Díaz / Gol de 'Lucho' Díaz en Champions - Fotos: X / EFE
Champions League

Casi de desmaya: así vivió 'Mane' Díaz el golazo de su hijo 'Lucho' con el Bayern de Múnich que eliminó al Real Madrid de la Champions League

Ataque en México | Foto EFE
México

"México no está en condiciones de brindar seguridad total para la Copa del Mundo": experto tras ataque en Teotihuacán

Cuestionamientos a Delcy Rodríguez por apagones en Zulia - Fotos: Canva / EFE
Racionamiento eléctrico

“De verdad que es una gran burla para el país”: Avilio Troconiz cuestiona las palabras de Delcy frente a la crisis energética que afronta el estado de Zulia

'Super Mario Galaxy' - Foto EFE
The Super Mario Galaxy

Pese a las críticas, 'Super Mario Galaxy' arrasa en taquillas desde su primer fin de semana con icónicos elementos coleccionables y experiencias en salas

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Venezuela

Sin cifras Delcy Rodríguez anuncia medidas para recuperar una economía que su mismo régimen destruyó

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre