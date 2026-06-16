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Martes, 16 de junio de 2026
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Indonesia

Un terremoto de magnitud 6,7 y poca profundidad estremece a Indonesia y deja al menos un muerto

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Indonesia - AFP
Indonesia - AFP
El temblor se produjo por la mañana al sureste de Palu, ciudad de unos 400.000 habitantes y capital de la provincia de Célebes Central.

Un potente terremoto de magnitud 6,7 estremeció este martes el centro de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), dejando al menos un muerto y más de una decena de heridos, según las autoridades.

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El temblor, de poca profundidad, se produjo por la mañana al sureste de Palu, ciudad de unos 400.000 habitantes y capital de la provincia de Célebes Central.

Una persona murió en Sigi, a unos veinte kilómetros de Palu, y más de una decena resultaron gravemente heridas, declaró Abdul Muhari, portavoz de la agencia de gestión de desastres.

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Decenas de viviendas en Palu, Sigi y Parigi Moutong resultaron dañadas, así como puentes, edificios administrativos y un hotel, según Abdul.

Nurhaidar, una vecina de Palu que, como muchos indonesios, solo tiene un nombre, estaba cocinando cuando sintió el sismo. "De repente hubo como un sacudón y toda la casa pareció temblar. El techo crujía, como si fuera a derrumbarse", declaró esta mujer de 42 años a los medios.

El vasto archipiélago indonesio registra una actividad sísmica y volcánica frecuente debido a su ubicación en el "anillo de fuego del Pacífico".

En 2018, 2.200 personas murieron en Palu a causa de un sismo de magnitud 7,5, seguido de un tsunami.

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