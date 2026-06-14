Daichi Kamada salvó el primer punto para Japón ante el poderoso Países Bajos en el Mundial 2026

Sobre los 90 reglamentarios, cuando parecía que la victoria sería para Países Bajos, apareció el centrocampista japonés Daichi Kamada, quien con un potente remate mandó el balón de fondo de la red para el empate 2 a 2, sumando el primer punto para el combinado asiático en la Copa del Mundo de 2026.

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Con este resultado, el seleccionado nipón sumó su primer punto en la historia mundialista ante la selección neerlandesa, a la cual se enfrentó por segunda vez en una fase de grupos en la cita orbital del fútbol.

Tras el pitazo inicial del juez central, ambos equipos buscaron el arco rival y generaron varias opciones de peligro durante la primera parte del encuentro, pero carecieron de efectividad al momento de definir, lo que llevó a que la primera parte terminara sin novedades en el marcador.

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En la etapa complementaria llegaron las emociones. Países Bajos fue el primero en descontar en el marcador, tras el gol de Virgil van Dijk, quien libre de marca cabeceó y mandó el balón al fondo de la red, sobre los 51 de juego.

Tras la anotación del combinado neerlandés, Japón no se escondió; por el contrario, buscó ir al ataque e igualar el marcador, esfuerzo que dio frutos a los 56 minutos del encuentro, tras el potente remate desde el borde del área de Keito Nakamura, quien puso el 1 por 1.

Cuando el juego transcurría sobre los 64 de juego, el seleccionado europeo nuevamente fue arriba en el marcador, tras la anotación de Crysencio Summerville.

A partir de ese momento, ambos equipos crearon opciones de gol, pero no lograron concretar. Cuando parecía que el partido terminaría 2 a 1 con victoria para los dirigidos por Ronald Koeman, apareció el centrocampista japonés Daichi Kamada y marcó sobre los 90 el agónico 2-2 definitivo.

Ambas selecciones volverán a tener acción el próximo sábado 20 de junio, día en el que Países Bajos se medirá ante Suecia, mientras que Japón hará lo propio ante Túnez.

Cabe destacar que esta es la segunda ocasión en la historia mundialista que neerlandeses y nipones se enfrentan en una fase de grupos, la primera en la que el combinado asiático logra arrebatar un punto a los europeos.

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El primer registro de estos dos equipos data de Sudáfrica 2010; en aquella oportunidad, por la mínima diferencia, la victoria fue para la 'Naranja Mecánica'.