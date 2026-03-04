Ejército de Estados Unidos identificó a cuatro de los primeros soldados caídos en los ataques contra el régimen de Irán

El Ejército de Estados Unidos reveló las identidades de los cuatro primeros soldados caídos en los ataques contra el régimen de Irán en Medio Oriente.

En una publicación en la plataforma X, el Ejército indicó que se trata de cuatro militares de reserva que fallecieron cuando apoyaban la Operación Furia Épica el 1 de marzo.

“Honramos a nuestros héroes caídos, quienes sirvieron con valentía y desinterés en defensa de nuestra nación. Su sacrificio, y el de sus familias, jamás será olvidado”, dijo el teniente general Robert Harter, jefe de la Reserva del Ejército, quien fue citado en el mensaje.

En un comunicado más completo, se precisó que los uniformados fallecieron en el puerto de Shuaiba, en Kuwait, durante un ataque a un sistema de aeronaves no tripuladas.

De acuerdo con el informe, todos los soldados estaban asignados al 103.er Comando de Sostenimiento, en Des Moines, Iowa. Se indicó que “el incidente está bajo investigación.

Estos son los nombres de los fallecidos:

* Capitán Cody Khork, 35 años, de Lakeland, Florida

* Sargento de primera clase Nicole Amor, 39 años, de White Bear Lake, Minnesota

* Sargento. Primera clase Noah Tietjens, 42 años, de Bellevue, Nebraska

* Sargento Declan Coady, de 20 años, de Des Moines, Iowa

El sábado 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán que terminó con la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, así como otras importantes figuras.

El régimen islámico contraatacó desde el sábado tomando como blanco las bases militares de Estados Unidos en la región y el territorio israelí.

El lunes, el conflicto se extendió con un nuevo frente en el Líbano, en represalia por disparos del movimiento proiraní Hezbolá.