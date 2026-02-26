NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Maduro capturado

"Estaba sorprendentemente relajado": así fueron los últimos días de Maduro en Venezuela antes de ser capturado, según The New York Times

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - EFE
El dictador venezolano fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos.

El 3 de enero se dio la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas, un hecho que marcó la historia del país latinoamericano bajo la sombra del chavismo.

Maduro, quien desde 2013 ocupaba el poder, fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, la madrugada de ese sábado cuando los bombarderos de Washington sobre la capital y otras zonas alertaron a todo el país.

La operación llegó después de meses de que una flota de buques de guerra y aviones de combate norteamericanos permaneciera desplegada de manera intimidante en el Caribe frente a las costas venezolanas.

Pero todo ese despliegue militar parecía no preocupar a Maduro para finales de 2025, pues, según The New York Times (NYT), estaba relajado celebrando la Nochevieja con un pequeño grupo de familiares y amigos en su casa de Caracas.

El medio de comunicación mencionado cita a varias personas cercanas a él, entre ellas un invitado a la fiesta. Al parecer, en la reunión se compartieron platos tradicionales venezolanos de la época y se escucharon gaitas, así como canciones navideñas venezolanas.

Al día siguiente, la cabeza del régimen chavista envió saludos a sus altos funcionarios, como uno que decía “Feliz Año Nuevo para usted y su familia”, según reportó The New York Times. “Estaba sorprendentemente relajado”, precisó.

Por otro lado, personas cercanas a él indicaron que, aunque sabía que había espías que trabajaban en su contra y temía una traición, a finales de diciembre les dijo sus amigos y aliados que aún estaba a tiempo de negociar un acuerdo para mantenerse en el poder o abandonar el cargo cuando él considerara.

Una incursión militar en Venezuela parecía descabellada para el entorno cercano al dictador, según dijeron personas cercanas. Incluso, pensaron que las explosiones que sacudieron la base militar de Fuerte Tiuna ese 3 de enero eran un golpe de Estado y no un ataque de Washington.

De acuerdo con NYT, fuentes confirmaron que Maduro había sido informado por parte de un multimillonario brasileño, quien se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, de que debía renunciar al poder. Sin embargo, hizo caso omiso sin entender la magnitud de ello.

La consecuencia fue, según la prensa norteamericana, el primer ataque extranjero en suelo venezolano en más de un siglo que llevó a Maduro y a su esposa a una cárcel de Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

