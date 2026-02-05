Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia reportó la neutralización de 8 integrantes del ELN en operaciones en la frontera con Venezuela

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, reportó este jueves 5 de febrero los resultados de la "operación de alta precisión" lanzada en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

Según López Barreto, ocho integrantes del Frente de Guerra Nororiental del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Tibú (Norte de Santander) fueron neutralizados, siete de ellos abatidos y uno capturado.

Por otro lado, reportó la incautación de material de guerra “estratégico de alto valor” como 15 fusiles y 5 armas cortas, más de 2.000 cartuchos, 205 kg de explosivos, 202 granadas adaptadas para drones, y drones.

“Información de inteligencia militar permite establecer al menos 15 afectaciones adicionales a esta estructura criminal, responsable de acciones terroristas, secuestro, extorsión, homicidios, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores”, precisó.

El general López Barreto aseguró que “con este golpe se debilita de manera directa el sistema armado y logístico del ELN”, al tiempo que se afectan sus economías ilícitas.

La operación militar fue lanzada un día después de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Tras el encuentro, Petro aseguró que su gobierno perseguirá a jefes del ELN en Venezuela con colaboración de fuerzas venezolanas. "Le dije que los capos no están viviendo en Colombia. Le pedí el favor que juntemos fuerzas para capturarlos fuera de Colombia donde están viviendo porque si no, no acabaremos el narcotráfico", afirmó sobre su encuentro con Trump.

El miércoles 4 de febrero, día en el que las Fuerza Militares adelantaron operaciones en el Catatumbo, el Ministerio de Defensa anunció la recompensa de 5 mil millones de pesos por tres cabecillas de grupos criminales.

Se trata de alias “Chiquito Malo”, cabecilla del cartel del Clan del Golfo; alias “Pablito”, cabecilla del cartel del ELN, y alias “Mordisco”, cabecilla de las disidencias.