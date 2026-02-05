NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
Operaciones

Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia reportó la neutralización de 8 integrantes del ELN en operaciones en la frontera con Venezuela

febrero 5, 2026
Por: Saúl Montes
Ataques del Ejército de Colombia contra el ELN - Fotos por Fuerzas Militares de Colombia
Ataques del Ejército de Colombia contra el ELN - Fotos por Fuerzas Militares de Colombia
Según el general Hugo Alejandro López Barreto, siete de los criminales fueron abatidos y uno fue capturado.

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, reportó este jueves 5 de febrero los resultados de la "operación de alta precisión" lanzada en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

Según López Barreto, ocho integrantes del Frente de Guerra Nororiental del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Tibú (Norte de Santander) fueron neutralizados, siete de ellos abatidos y uno capturado.

o

Por otro lado, reportó la incautación de material de guerra “estratégico de alto valor” como 15 fusiles y 5 armas cortas, más de 2.000 cartuchos, 205 kg de explosivos, 202 granadas adaptadas para drones, y drones.

“Información de inteligencia militar permite establecer al menos 15 afectaciones adicionales a esta estructura criminal, responsable de acciones terroristas, secuestro, extorsión, homicidios, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores”, precisó.

El general López Barreto aseguró que “con este golpe se debilita de manera directa el sistema armado y logístico del ELN”, al tiempo que se afectan sus economías ilícitas.

La operación militar fue lanzada un día después de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

o

Tras el encuentro, Petro aseguró que su gobierno perseguirá a jefes del ELN en Venezuela con colaboración de fuerzas venezolanas. "Le dije que los capos no están viviendo en Colombia. Le pedí el favor que juntemos fuerzas para capturarlos fuera de Colombia donde están viviendo porque si no, no acabaremos el narcotráfico", afirmó sobre su encuentro con Trump.

El miércoles 4 de febrero, día en el que las Fuerza Militares adelantaron operaciones en el Catatumbo, el Ministerio de Defensa anunció la recompensa de 5 mil millones de pesos por tres cabecillas de grupos criminales.

Se trata de alias “Chiquito Malo”, cabecilla del cartel del Clan del Golfo; alias “Pablito”, cabecilla del cartel del ELN, y alias “Mordisco”, cabecilla de las disidencias.

Temas relacionados:

Operaciones

Militares

Colombia

ELN

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Reunión Petro-Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Bernie Moreno

"Petro vio que el presidente Trump es una buena persona": el congresista Bernie Moreno reveló detalles de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca

Vicky Dávila y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

Encuentro Petro - Trump
Gustavo Petro

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Denuncia

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Expresidente Juan Manuel Santos reveló que Donald Trump propuso una intervención en Venezuela en 2017: "Nos quedamos bastante sorprendidos"

Primeras imágenes de María Corina Machado ingresando a la Casa Blanca - Fotos AFP
María Corina Machado

Termina el encuentro entre el presidente Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Expresidente Juan Manuel Santos reveló que Donald Trump propuso una intervención en Venezuela en 2017: "Nos quedamos bastante sorprendidos"

Primeras imágenes de María Corina Machado ingresando a la Casa Blanca - Fotos AFP
María Corina Machado

Termina el encuentro entre el presidente Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca

María Corina Machado y Gustavo Petro / FOTO: EFE
María Corina Machado

“Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria al régimen, puede terminar preso”: María Corina Machado le responde a Petro

Retrato audiencia de Maduro - Foto EFE
Juicio de Maduro

Controversia en el caso judicial de Nicolás Maduro: extraña figura aparece en su defensa y su abogado lo excluye

Cayetana Álvarez, diputada del Partido Popular de España - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano": la diputada española Cayetana Álvarez apunta contra el gobierno de Pedro Sánchez por su posición tras la captura de Maduro

Protestas en Londres por Irán y María Corina Machado. (EFE)
María Corina Machado

"Nuestras dos naciones se abren paso para decidir libremente su futuro": el mensaje de María Corina Machado sobre Irán en el que menciona a Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre