NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Viernes, 27 de febrero de 2026
Colombianos en el exterior

¿Cuáles son las garantias que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En total son 43 los candidatos que compiten por el único curul de la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes.

Comenzó el conteo regresivo para que los colombianos en el exterior inicien su participación en las elecciones legislativas y de consulta que empezarán este domingo 2 de marzo. En total son 43 los candidatos que compiten por el único curul de la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes, que representa a los colombianos residentes fuera del país.

Para hablar sobre este tema, Martha Patricia Chala, candidata a la Cámara de Representantes de Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

Sobre las garantias que podría ofrecerle la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes a los colombianos en el exterior, la invitada señaló que "Colombia tiene unas leyes muy buenas, pero hay que ajustarla para que cumplan y puedan llevar a cabalidad".

Y que es evidente que "hay muchos colombianos que extrañan su país y quieren regresar, pero no tienen las garantias", por lo que desde el gobierno y el Congreso "se tiene que ofrecer a los colombianos que regresen al país y garantizarles a ellos que pueden tener una vida tranquila y oportunidades para que puedan regresar".

Temas relacionados:

Colombianos en el exterior

Elecciones en Colombia

Cámara de Representantes

Congreso de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantias que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Recursos económicos decomisados al régimen de Venezuela podrían ser usados en reparar a las víctimas: uno de los ponentes de la propuesta explica los detalles

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Freddy Superlano, exprisionero político venezolano / Pancarta de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I - Fotos: EFE
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Nicolás Maduro

Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Foto: VOA
Venezuela

"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

Más de Actualidad

Ver más
Mario Díaz Balart - Foto AFP
Régimen Castrista

"Ese régimen tiene que terminar en el basurero de la historia": congresista de EE. UU. Mario Díaz Balart sobre dictadura castrista en Cuba

Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte - Foto: EFE
Dictadura

Democracia cero: así fue como Kim Jong-un se autoproclamó nuevamente 'líder supremo' de Corea del Norte

Luis Almagro, dirigente del instituto Casla / FOTO: EFE
Luis Almagro

“Si esperan que los hermanos Rodríguez y Cabello entreguen un proceso de transición limpio, todo el mundo está pecando de iluso”: Luis Almagro sobre Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elecciones en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Transición democrática

Funcionario de Trump aseguró que habrá elecciones en Venezuela y reveló fecha probable en que se realizarían, según The Wall Street Journal

Mario Díaz Balart - Foto AFP
Régimen Castrista

"Ese régimen tiene que terminar en el basurero de la historia": congresista de EE. UU. Mario Díaz Balart sobre dictadura castrista en Cuba

Gustavo Petro, presidente de Colombia. (EFE)
Gustavo Petro

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Sturla Holm Laegried, biatleta noruego que confesó una infidelidad en los Juegos Olímpicos de Invierno / FOTO: AFP
Juegos Olímpicos

Habló la exnovia del atleta que confesó una infidelidad tras ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Es difícil"

Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte - Foto: EFE
Dictadura

Democracia cero: así fue como Kim Jong-un se autoproclamó nuevamente 'líder supremo' de Corea del Norte

Logo de la Federación Peruana de Fútbol / Entrenador de fútbol - Fotos de referencia: EFE / Pexels
Perú

La Federación Peruana de Fútbol anuncia a exentrenador de la Selección de Brasil como su nuevo DT

Universidad Católica ante Juventud en Copa Libertadores - Foto: EFE
Rafael Romo

Portero de La Vinotinto fue villano y héroe en juego de Copa Libertadores en el que su equipo quedó eliminado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre