¿Cuáles son las garantias que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Comenzó el conteo regresivo para que los colombianos en el exterior inicien su participación en las elecciones legislativas y de consulta que empezarán este domingo 2 de marzo. En total son 43 los candidatos que compiten por el único curul de la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes, que representa a los colombianos residentes fuera del país.

Para hablar sobre este tema, Martha Patricia Chala, candidata a la Cámara de Representantes de Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre las garantias que podría ofrecerle la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes a los colombianos en el exterior, la invitada señaló que "Colombia tiene unas leyes muy buenas, pero hay que ajustarla para que cumplan y puedan llevar a cabalidad".

Y que es evidente que "hay muchos colombianos que extrañan su país y quieren regresar, pero no tienen las garantias", por lo que desde el gobierno y el Congreso "se tiene que ofrecer a los colombianos que regresen al país y garantizarles a ellos que pueden tener una vida tranquila y oportunidades para que puedan regresar".