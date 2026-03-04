NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido Vox conversó sobre el rompimiento de relaciones de Estados Unidos con España y la respuesta de Pedro Sánchez ante las advertencias de Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques contra el régimen iraní.

Este miércoles Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, respondió a las advertencias de su homólogo norteamericano Donald Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques contra el régimen iraní.

Sánchez afirmó que no serán "cómplices" de algo que "es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno".

Para hablar sobre este tema, Jorge Martín Frías, eurodiputado del Partido Vox y director ejecutivo de la Fundación Disenso, conversó con La Mañana de NTN24.

El eurodiputado señaló que la respuesta de Sánchez a Trump "responde a una huida hacia adelante al intentar de encontrar un enemigo externo porque el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que agoniza".

"Esto no es más que una estratagema del señor Sánchez para tener una huida hacia adelante y dar un sentido a una izquierda desnortada que todavía sigue vigente en España", agregó.

El invitado también comentó que "tampoco responde a un respeto al derecho internacional, es de las mayores estafas. Qué respeto por el derecho puede tener un señor que su gobierno y familia está manchado por la corrupción".

"Es la mayor de las estafas que está cometiendo este señor", añadió, además puntualizó que el presidente del gobierno español "está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos".

Sobre el rompimiento de las relaciones de Estados Unidos con España, afirmó que esto puede ser perjudicial para la economía y para la inteligencia. "Supone un riesgo económico, pero también supone un riesgo a nivel nacional", sentenció.

Temas relacionados:

Pedro Sánchez

Estados Unidos

Ataque al régimen de Irán

