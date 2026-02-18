NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Irán

EE. UU. responde a las amenazas de Irán: detendrá las ambiciones nucleares de Irán "de una forma u otra"

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y AlÍ Jamenei (AFP)
Cabe recordar que el martes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, aseguró martes que el presidente Donald Trump no logrará destruir la república islámica.

Estados Unidos aseguró que impedirá "de una forma u otra" que Irán se haga con un arma nuclear, según recientes declaraciones del secretario de Energía, Chris Wright, al margen de una cumbre en París.

Responsables estadounidenses e iraníes se reunieron el martes en Ginebra en una segunda ronda de negociaciones con el objetivo de encuadrar el programa nuclear de Teherán y evitar una intervención militar de Washington.

Los iraníes "han sido muy claros sobre lo que harán con armas nucleares. Es totalmente inaceptable", dijo Wright en un encuentro ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en París.

"Así que, de una forma u otra, vamos a poner fin, a disuadir el avance de Irán hacia el arma nuclear", insistió.

Según funcionarios iraníes, las conversaciones del martes en Suiza sirvieron para acordar las "líneas generales" para un pacto.

A su vez, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, admitió que la reunión fue "bien" en algunos aspectos, pero señaló que los iraníes no aceptan "algunas líneas rojas" planteadas por Donald Trump.

Cabe recordar que el martes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, aseguró martes que el presidente Donald Trump no logrará destruir la república islámica, mientras comenzaban las conversaciones entre ambos países en Ginebra.

"En uno de sus últimos discursos, el presidente dijo que durante 47 años Estados Unidos no ha logrado destruir la República Islámica... Les digo: ustedes tampoco lo lograrán", afirmó Jamenei en un discurso.

Jamenei encendió las tensiones justo cuando Teherán y Washington iniciaban una segunda ronda de conversaciones este martes en Ginebra.

En las últimas semanas el Gobierno de Estados Unidos desplegó un grupo de portaaviones en el Golfo tras la mortífera represión iraní del mes pasado contra las protestas antigubernamentales, que fueron provocadas por dificultades económicas.

Por esto, Jamenei advirtió que el buque de guerra estadounidense desplegado en el Golfo podría hundirse.

"Constantemente escuchamos que ellos han enviado un buque de guerra hacia Irán. Un buque de guerra es sin duda un arma peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma capaz de hundirlo", señaló.

