Martes, 03 de marzo de 2026
Estados Unidos

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Se cumplen cuatro días de las operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen criminal en Irán.

La campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán se intensifica cuatro días después del abatimiento del ayatolá Ali Jamenei, según informó el Comando Central de EE. UU.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron anunció el despliegue de un portaviones al Mediterráneo en respuesta a la creciente confrontación en Oriente Medio.

La embarcación tiene capacidad de desplazamiento de 42.000 toneladas y alberga 2.900 uniformados entre marinos, técnicos y aviadores.

o

Al respecto, Gabriel Ben-Tasgal, internacionalista y experto en terrorismo islámico, y Pedram Fanian, historiador y analista iraní, hablaron en La Noche de NTN24.

Gabriel Ben-Tasgal explicó que la estrategia militar de Estados Unidos e Israel es "no cometer los mismos errores que cometieron en Irak y en Afganistán, que es entrar con soldados por tierra, sino que desde el aire".

Según Gabriel, la táctica busca "debilitar la capacidad bélica de Irán" atacando centrales nucleares, misiles balísticos y barcos de guerra, además de "debilitar el control que tienen sobre su población".

o

Por su parte, Pedram Fanian ofreció una perspectiva más optimista. "La guerra contra la República Islámica, que no es contra la nación de Irán sino contra el régimen, puede demorar entre días a semanas máximas", afirmó.

Fania destacó que "el ejército de Irán le ha demostrado que es inferior" a los de Estados Unidos e Israel.

"No hay duda para mí que contra Israel y los Estados Unidos, la República Islámica no tiene chance. Es cuestión de días o máximas semanas", agregó.

