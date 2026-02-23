NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

febrero 23, 2026
Por: Arturo McFields
Lula vuelve a la carga e insiste en que el dólar no debe ser la moneda hegemónica, pide que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela y asegura que Cuba es víctima de una masacre alimentada por la especulación de Estados Unidos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá con el presidente Trump en los próximos días, sin embargo, en un contexto preelectoral, ha reforzado sus confrontaciones con el líder estadounidense para mejorar sus números en las encuestas.

Lula esta enardecido por lo ocurrido en Venezuela. “Creo que si Maduro va a ser juzgado debe ser juzgado en una corte venezolana y no en el extranjero”. “Esto tiene que ser resuelto por el pueblo de Venezuela y no por la injerencia extranjera,” afirmó molesto.

El presidente de Brasil cree que Maduro es un dignatario secuestrado. “No podemos aceptar que un jefe de estado de un país puede invadir otro país y capturar a su presidente”, dijo Lula en su defensa al depuesto narco dictador.

El presidente de Brasil carga un lastre ideológico adquirido de su mentor Fidel Castro. Quizás por eso la ha emprendido contra la política de Estados Unidos hacia Cuba y mantiene su defensa a la tiranía de 67 años y más de 1,000 presos políticos.

“Nuestro país reafirma su solidaridad con el pueblo cubano, victimas de la masacre alimentada por la especulación de Estados Unidos” insistió Lula. El izquierdista, no ve los muertos, desaparecidos y torturados por el régimen comunista. Jamás.

Lula el bandolero. Durante un encuentro con sus seguidores, el presidente de Brasil dijo que si Trump conociera su linaje Lampiao (bandolero) no lo provocaría. “No estoy loco y si lucho y gano, ¿qué hago?”, dijo Lula intentando ser hilarante.

Durante su reciente visita a India, el presidente brasileño volvió a criticar los aranceles de Estados Unidos y la nueva Doctrina Monroe. “Quiero decirle al presidente Trump que no queremos una guerra fría, queremos tener relaciones de iguales con todos”.

Lula le ha declarado la guerra al dólar. Afirma que el bloque de los BRICS no necesitan crear una nueva moneda, pero urgió a dejar de usar el dólar e implementar monedas locales en transacciones comerciales bilaterales. Un sueño de opio.

El principal socio comercial de Brasil es China, pero Lula ve en este país comunista algo más. Semanas atrás, le abrió las puertas al territorio soberano de Brasil a un barco militar hospital del ejército de China, realizando incluso ejercicios militares “humanitarios”.

Tras lo ocurrido en Venezuela, Lula está en pánico. Brasil planea incrementar su presupuesto en defensa de 23.5 billones de dólares en 2025 a 25.1billones en 2026. El ejército más grande de America Latina no tiene ningún conflicto, pero insiste en rearmarse.

Lula es un falso ambientalista. Mientras critica a los países capitalistas y proclama un mundo verde, sigue aumentando concesiones petroleras e incluso firmó un decreto para privatizar algunas fuentes de agua, aunque tuvo que retractarse por las fuertes protestas indígenas.

Ya sea por el contexto electoral en Brasil o por fanatismo ideológico, Lula ha vuelto a la carga. Reafirmando su apoyo total a las tiranías de Cuba y Venezuela y defendiendo a los regímenes criminales de Irán, China y Rusia. Imperdonable.

Afortunadamente el pueblo brasileño va a elecciones este año y tendrá la oportunidad de cambiar su suerte, elegir un presidente de verdad y retornar por la senda de la democracia. El cambio ya pronto viene. Orden y progreso.

