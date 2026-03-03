NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Patiño habló en NTN24 sobre el envío de Francia del portaviones 'Charles de Gaulle' al Mediterráneo para proteger las rutas comerciales.

Este martes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha ordenado el despliegue del portaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle hacia el Mediterráneo Oriental como respuesta a la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Macron declaró que la operación busca asegurar las vías marítimas esenciales y proteger los intereses económicos de Francia y sus aliados en el Golfo ante la crisis con Irán.

o

"Hoy, el estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado, y por él transita aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo. El canal de Suez y el Mar Rojo también están bajo presión y amenazados", sostuvo Macron.

"Estamos tomando la iniciativa de formar una coalición para aunar recursos, incluidos los militares, a fin de reanudar y asegurar el tráfico en estas rutas marítimas, esenciales para la economía mundial", complementó.

o

El Charles de Gaulle, el único portaviones nuclear europeo fuera de EE. UU., ha sido redirigido desde el Atlántico Norte.

A propósito de este tema, Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y experto en conflictos internacionales, brindó su análisis en NTN24.

“La guerra se ha desbordado de una forma que Estados Unidos e Israel no tenían previstas. La guerra se ha desbordado hasta Chipre, en el Mediterráneo, y eso puede implicar a la Unión Europea. Francia, Alemania, entre otros, están manejando sus acciones de defensa”, dijo Patiño.

“Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea, al margen de esto, hay que recordar que la guerra entre Rusia y Ucrania sigue su curso... La guerra de Irán es una guerra de alcance global”, acotó.

o

El portaviones viaja escoltado por fragatas (incluyendo la Languedoc), submarinos de ataque y sus activos aéreos, que incluyen cazas Rafale Marine.

