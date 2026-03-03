"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Tras haber permanecido casi dos años detenido en el mayor centro de torturas de Venezuela, El Helicoide, Henry Alviarez, jefe nacional de organización de Vente Venezuela, fue excarcelado el 8 de febrero de 2026.

Tras su liberación, Alviarez ha comenzado a compartir detalles sobre su dura experiencia y el proceso que llevó a su salida.

Precisamente, el protagonista de esta historia habló en el programa La Tarde de NTN24. “Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido, hemos estado en contante engranaje personal, porque después de tantas cosas partimos desde cero”, dijo el entrevistado.

“Si Dios nos puso en este proceso dramático, complejo, es porque teníamos una función que cumplir”, aseveró Alviarez.

En cuanto a la ley de amnistía aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional y promulgada por Delcy Rodríguez, el dirigente político adicionó: “la hicieron bajo su criterio (el régimen), si realmente quieres esa reconciliación, ¿por qué no empiezan por soltar a los 500 o 600 presos políticos?”, cuestionó.

VEA TAMBIÉN El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez o

Alviarez fue arrestado inicialmente el 20 de marzo de 2024 por fuerzas de seguridad de la dictadura venezolana.

Durante gran parte de su cautiverio, sus familiares y abogados denunciaron periodos de aislamiento y dificultades para acceder a una defensa privada.

Al salir de prisión, Alviarez se reunió con sus allegados y recibió el apoyo de simpatizantes, particularmente en el estado Lara.