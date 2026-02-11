NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Administración Federal de Aviación

Casa Blanca confirma que drones de un cartel mexicano violaron el espacio aéreo de Estados Unidos y el Departamento de Guerra tomó medidas para desactivarlos

febrero 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El Paso (Texas) - Foto AFP
Igualmente, en la confirmación dada a NTN24 por la Administración Trump, se confirma que actualmente no existe riesgo en el lugar para la aviación comercial.

La Casa Blanca informó a NTN24 que drones de un cartel mexicano violaron el espacio aéreo de Estados Unidos y que el Departamento de Guerra tomó medidas para desactivarlos.

o

"Drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo estadounidense. El Departamento de Guerra tomó medidas para desactivarlos. La FAA y el Departamento de Guerra han determinado que no representan una amenaza para los viajes comerciales", indicó la Casa Blanca a NTN24.

De esta manera la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, este miércoles, poco tiempo después de haberlo anunciado.

"Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad", publicó la cuenta oficial de la FAA en X.

El cierre había generado preocupación entre miles de usuarios que parecía iban a quedar varados en el Aeropuerto Internacional de El Paso, fronterizo con México, durante 10 días, según especificaba la medida en primer lugar.

"El espacio aéreo de El Paso, Texas tendrá restricciones de vuelo temporales del 10 al 20 de febrero de 2026, hora local (…) La administración federal de aviación (FAA) clasifica el espacio aéreo definido en este NOTAM como 'espacio aéreo de defensa'. Los pilotos que no cumplan con el siguiente procedimiento podrán ser interceptados, detenidos e interrogados por el personal de seguridad o las fuerzas del orden", decía la notificación de la FAA.

"También se podrán tomar las siguientes medidas adicionales contra los pilotos que no cumplan con cualquier instrucción especial o anuncios (…) medidas administrativas, incluida la imposición de sanciones civiles y la suspensión o revocación de los certificados de piloto (…) cargos penales", proseguía.

El NOTAM, una notificación esencial distribuida por telecomunicaciones que informa al personal de vuelo sobre cambios temporales o situaciones anormales en las instalaciones, servicios, procedimientos o peligros del espacio aéreo, había advertido además con uso de la "fuerza letal" en caso de considerarlo necesario.

"El gobierno de los Estados Unidos puede utilizar la fuerza letal contra el acto aéreo si se determina que el acto supone una amenaza inminente para la seguridad", había precisado la agencia.

o

Funcionarios estadounidenses dijeron en un primer momento a agencias como Reuters que el cierre había correspondido con medidas del Departamento de Guerra de los Estados Unidos para desactivar drones de cárteles droga mexicanos violaron espacio aéreo del país.

