NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Análisis con expertos en Ángulo de NTN24.

El régimen iraní enfrenta su momento de mayor aislamiento internacional tras cinco días de bombardeos coordinados por Estados Unidos e Israel, mientras sus tradicionales aliados adoptan posturas de distanciamiento ante la escalada militar en Medio Oriente.

La red de alianzas estratégicas que Teherán construyó durante décadas con países de ideología anti-estadounidense muestra signos de debilitamiento.

Vladimir Putin en Rusia mantiene una guerra con Ucrania, Bashar al-Assad huyó de Siria, y Nicolás Maduro está en prisión, dejando al régimen de los ayatolás con respaldo limitado.

Capacidad militar reducida:

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth afirmó que "la capacidad de Irán se está evaporando" y advirtió que vendrán ataques "más grandes y fuertes". Según datos oficiales, la intensidad de la campaña actual es siete veces mayor que operaciones previas de Israel contra Irán. "Tan solo estamos iniciando, estamos acelerando, no desacelerando", declaró Hegseth.

Los expertos coinciden en el deterioro de las capacidades iraníes. Jorge Gómez, oficial de la Armada en reserva y analista de seguridad internacional, señaló: "El primer día Irán lanzó 90 misiles contra Israel, ayer 20". Agregó que "han desmantelado los sistemas de alerta, el servicio del ejército del aire está destruido, la armada está destruida".

Debilitamiento de sus aliados:

Las milicias financiadas por Teherán también muestran menor capacidad operativa. Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen operan sin la coordinación anterior tras la eliminación de altos mandos.

Los analistas atribuyen esta desarticulación a la penetración de inteligencia israelí, particularmente del Mossad, que ha demostrado conocimiento detallado de la estructura iraní.

Factor religioso:

La dimensión chiita de Irán representa otro elemento de aislamiento regional. Con una población mayoritariamente chiita en un Medio Oriente predominantemente sunita, el régimen iraní enfrenta diferencias irreconciliables con potencias como Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait, aliados directos de Estados Unidos.

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

