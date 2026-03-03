El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Todd Blanche, subsecretario de Justicia de los Estados Unidos, negó una información de la agencia Reuters que sugiere que la unión americana estaría preparando una acusación penal contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero.

El pronunciamiento del funcionario se dio mediante su cuenta oficial en la red social X. “Completamente falso de Reuters. No estoy seguro de cómo llegan a publicarse noticias tan falsas”, manifestó Blanche.

Según la agencia Reuters, la Casa Blanca podría usar la acusación “contra Rodríguez como palanca para impulsar su agenda en Venezuela”.

En horas de la tarde de este martes, la agencia Reuters en su página web incluyó en la publicación que reveló esta noticia una aclaración: "Este podcast ha sido corregido para eliminar una referencia al respaldo del presidente Donald Trump a una acusación penal contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela". Sin embargo, la agencia mantiene la información sobre una posible acusación contra Rodríguez.

"Mantenemos nuestra información de que el Departamento de Justicia está preparando una acusación contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela", dijo Reuters en un comunicado.

Y agrega: "Reuters no ha visto los cargos por escrito que se están preparando contra Rodríguez, pero habló con cuatro personas informadas sobre el asunto. La agencia de noticias es la primera en informar sobre el proceso de elaboración del borrador de la acusación contra Rodríguez por presunto lavado de dinero y corrupción, del que, según las fuentes, Rodríguez había sido informado verbalmente".

Recordemos que tras la captura del tirano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero del año en curso, Rodríguez asumió como jefe encargada del régimen.

En ese contexto, el régimen había evolucionado de una amenaza inicial por parte de los Estados Unidos, a una fase de “cooperación pragmática” bajo fuerte supervisión de Washington.

En esa línea, la presión inicial tras la captura de Maduro en la 'Operación Determinación Absoluta' dio paso a una serie de exigencias y concesiones.

Más allá de las conversaciones actuales, Trump dijo en su momento que Rodríguez pagaría un "precio más alto que Maduro" si no cooperaba con la transición exigida por EE. UU.