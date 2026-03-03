NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Martes, 03 de marzo de 2026
Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

marzo 3, 2026
Por: Nucho Martínez
Programa: Club de Prensa
El subsecretario de Justicia de los Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que el informe publicado por la agencia es "completamente falso".

Todd Blanche, subsecretario de Justicia de los Estados Unidos, negó una información de la agencia Reuters que sugiere que la unión americana estaría preparando una acusación penal contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero.

o

El pronunciamiento del funcionario se dio mediante su cuenta oficial en la red social X. “Completamente falso de Reuters. No estoy seguro de cómo llegan a publicarse noticias tan falsas”, manifestó Blanche.

Según la agencia Reuters, la Casa Blanca podría usar la acusación “contra Rodríguez como palanca para impulsar su agenda en Venezuela”.

o

En horas de la tarde de este martes, la agencia Reuters en su página web incluyó en la publicación que reveló esta noticia una aclaración: "Este podcast ha sido corregido para eliminar una referencia al respaldo del presidente Donald Trump a una acusación penal contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela". Sin embargo, la agencia mantiene la información sobre una posible acusación contra Rodríguez.

"Mantenemos nuestra información de que el Departamento de Justicia está preparando una acusación contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela", dijo Reuters en un comunicado.

Y agrega: "Reuters no ha visto los cargos por escrito que se están preparando contra Rodríguez, pero habló con cuatro personas informadas sobre el asunto. La agencia de noticias es la primera en informar sobre el proceso de elaboración del borrador de la acusación contra Rodríguez por presunto lavado de dinero y corrupción, del que, según las fuentes, Rodríguez había sido informado verbalmente".

Recordemos que tras la captura del tirano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero del año en curso, Rodríguez asumió como jefe encargada del régimen.

En ese contexto, el régimen había evolucionado de una amenaza inicial por parte de los Estados Unidos, a una fase de “cooperación pragmática” bajo fuerte supervisión de Washington.

En esa línea, la presión inicial tras la captura de Maduro en la 'Operación Determinación Absoluta' dio paso a una serie de exigencias y concesiones.

o

Más allá de las conversaciones actuales, Trump dijo en su momento que Rodríguez pagaría un "precio más alto que Maduro" si no cooperaba con la transición exigida por EE. UU.

Temas relacionados:

Departamento de Justicia

Noticias

Reuters

Delcy Rodríguez

Dictadura en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quita a Delcy su jugada más cómoda": Antonio De La Cruz habla de regreso de María Corina Machado a Venezuela y de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué impacto tendrá en la Copa del Mundo los reciente ataques sobre el régimen iraní?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Irán

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump amenaza con suspender las relaciones comerciales con España tras negativa del país europeo sobre uso de bases militares en medio del conflicto con Irán

Donald Trump y Pedro Sánchez (EFE)
Gobierno de España

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Hugo Chávez y el ayatolá Alí Jamenei | Foto: EFE
Alí Jamenei

"Ellos están por la labor de la expansión de esa ideología en América Latina y la puerta de entrada fue Chávez y luego Maduro en Venezuela": exembajador de Israel en Ecuador sobre los efectos del régimen iraní en Latinoamérica

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren negociar. ¡Demasiado tarde!": Trump se muestra firme en su intención de "aplastar" al régimen iraní

Más de Deportes

Ver más
Cassie Sharpe, esquiadora canadiense / FOTO: EFE
Juegos Olímpicos

Así fue la violenta caída de la canadiense Cassie Sharpe en el esquí acrobático de los Juegos Olímpicos de Invierno; tuvo que salir en camilla

María Oropeza reunida con sus vecinos en oración tras su excarcelación - Foto: Instagram @mariaoropeza94
Excarcelados

María Ororpeza habla del acto que tuvieron sus vecinos con su familia cuando fue detenida por el régimen: “Contactaron a mi familia para unirse en oración por mi liberación”

Lionel Messi | Foto: EFE
Messi

Messi reveló de lo que se arrepiente no haber aprendido en toda su carrera: "te sientes medio un ignorante"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Perkins Rocha, Dignora Hernández, María Oropeza y Cathy Ramos han sido excarcelados / FOTO: Captura de pantalla
Excarcelaciones en Venezuela

Perkins Rocha, Dignora Hernández, María Oropeza y Cathy Ramos han sido excarcelados en Venezuela

Fotografía de referencia de la DEA - AFP
DEA

EE. UU. anunció el cierre de su oficina antidrogas en país del Caribe por sospechas de corrupción: "Una violación repugnante y deshonrada"

Hallan muertos a ocho esquiadores desaparecidos en avalancha en California - AFP
California

Hallan muertos a ocho esquiadores que estaban desaparecidos tras avalancha en montaña de Estados Unidos

Fósil dinosaurio - Foto AFP de referencia
Dinosaurios

Esqueleto casi completo y bien conservado de uno de los dinosaurios más pequeños del mundo fue hallado en país sudamericano: "es más pequeño que un pollo"

Régimen venezolano | Foto EFE
Jorge Rodríguez

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Tareck El Aissami y Samark José López - Fotos: ICE
Tareck El Aissami

Tareck El Aissami y Samark José López aparecen como capturados en la página del ICE en Estados Unidos y señalados de narcotráfico

Cassie Sharpe, esquiadora canadiense / FOTO: EFE
Juegos Olímpicos

Así fue la violenta caída de la canadiense Cassie Sharpe en el esquí acrobático de los Juegos Olímpicos de Invierno; tuvo que salir en camilla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre