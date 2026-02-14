2025, el peor año de incendios forestales en España: una emergencia sin precedentes

Especialistas coinciden en que este escenario respondió a una combinación crítica de clima extremo y actividad humana. Una primavera especialmente lluviosa redujo la percepción de riesgo, favoreciendo la acumulación de biomasa que, tras las primeras olas de calor, se convirtió en combustible altamente inflamable.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, 354.793 hectáreas fueron destruidas, superando los registros de los últimos 30 años.

Mónica Parrilla de Diego, ecóloga y responsable de la campaña de Incendios y Bosques de Greenpeace España, explicó que el 95% de los incendios registrados tienen origen humano, principalmente por negligencias o acciones intencionadas vinculadas al uso del fuego en labores agrícolas, ganaderas o quema de rastrojos.

Parrilla insiste en que, aunque el cambio climático agrava las condiciones con tormentas secas y sequías, la mano del hombre sigue estando detrás de la mayoría de las tragedias.

La pérdida de fertilidad del suelo, los procesos erosivos y la contaminación de fuentes de agua son las secuelas invisibles de una superficie quemada histórica que afectó áreas de altísimo valor biológico y puso en jaque los modos de vida de numerosos municipios rurales.

"La prevención es una inversión a todos los niveles", enfatiza Parrilla. La experta sostiene que es fundamental invertir en el medio rural para crear paisajes más resilientes y garantizar el cumplimiento de los planes de emergencia local en zonas de alto riesgo.

También recalcó que la prevención representa una inversión más eficiente que la extinción, y que la reducción de emisiones y el cumplimiento de los planes de emergencia son claves para evitar que se repita un año tan devastador como 2025.