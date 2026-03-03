NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Irán

"Esta barbarie que parece ciencia ficción llevamos medio siglo soportándola": Nilufar Saberi, activista iraní, sobre los abusos del régimen contra las mujeres

marzo 3, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Programa: La Tarde
Nilufar Saberi aseguró que el pueblo iraní lleva décadas buscando el derrocamiento de la teocracia islamista y afirmó que hoy ese objetivo coincide con intereses de potencias internacionales.

En el programa La Tarde de NTN24, Nilufar Saberi, activista iraní por los derechos humanos y actualmente exiliada en Madrid, España, relató la opresión que viven las mujeres en su país, así como su postura frente a las operaciones militares que ha llevado a cabo Estados Unidos.

o

Saberi comenzó resaltando que “por fin el interés del pueblo iraní desde hace décadas, que es derrocar a la teocracia islamista, gobierno ocupante en Irán, por fin coincide con el interés de algunas grandes potencias”.

“Cuando llega la teocracia islamista al poder, anula todos los derechos conseguidos y solo nos dejan el derecho al voto que, en una dictadura férrea, religiosa, pues ya mediréis para qué nos puede servir el derecho al voto”, explicó.

El régimen de Irán “nos convirtió en propiedad de nuestro tutor varón, mayormente padre y marido, nos retiraron nuestra identidad como seres humanos íntegros e independientes, nos privaron de ser sujetos de derechos”.

No es tanto la religión en sí, sino que es una misógina ideología política, fundamentalista totalitaria islamista que utiliza la religión para someter a las personas y para someter a una sociedad”, afirmó.

o

Desde la llegada de Alí Jamenei al poder y la consolidación del régimen iraní, “por el simple hecho de nacer mujeres, enfrentamos leyes distintas a las de los hombres, y casi siempre son discriminatorias y violentas hacia nosotras”.

Es un régimen salvaje donde año tras año tiene récord mundial de ejecuciones, que ejecuta mujeres, que ejecuta menores”, recalcó Saberi en la entrevista.



