Sábado, 14 de febrero de 2026
Gustavo Petro

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

febrero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
María Clara Posada también tuvo palabras para Iván Cepeda sobre quien dijo que su único éxito “ha sido perseguir al presidente Uribe”.

María Clara Posada, candidata al Senado de Colombia por el partido Centro Democrático, expuso en el programa Razón de Estado su visión sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Gustavo Petro se hizo elegir con las banderas de la Paz Total que no han sido sino las banderas de la impunidad total”, afirmó.

Además lamentó que “el peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga”.

o

También tuvo palabras sobre Iván Cepeda, el político colombiano que se perfila como el candidato de la izquierda en las elecciones que tendrán lugar en mayo próximo.

“Iván Cepeda no ha disimulado que va a profundizar las reformas de Gustavo Petro que han sido nocivas para todos los avances sociales y en materia de seguridad del país. (…) Su único éxito ha sido perseguir al presidente (Álvaro) Uribe”, mencionó.

