El Real Madrid de Mourinho confirma fichaje de estrella que viene del Liverpool y completa tres contrataciones de alto nivel en 72 horas

El Real Madrid anunció este jueves el fichaje del defensa francés Ibrahima Konaté, libre desde su salida del Liverpool a final de temporada y que firma con el club español hasta 2030.

Konaté, de 27 años, es el tercer refuerzo oficial del Real Madrid, tras el portugués Bernardo Silva y el lateral español Marc Cucurella, todos ellos jugadores de alto nivel que se encuentran representando a sus respectivas selecciones en el Mundial de Norteamérica.

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Se suma además la contratación del portugués José Mourinho como entrenador, movimientos que buscan poner fin a dos años sin títulos.

Konaté vestirá así la cuarta elástica de su carrera profesional, tras haber jugado en Sochaux, RB Leipzig, y Liverpool las últimas cinco temporadas.

Tras llegar a Anfield en 2021, Konaté jugó 183 partidos con los Reds. Ganó bajo las órdenes del alemán Jürgen Klopp la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra en su primera temporada, pero cayó derrotado en la final de Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El francés también se convirtió en campeón de la Premier League en 2025, ya con el neerlandés Arne Slot en el banquillo, antes de una última temporada como jugador Red complicada y en la que el Liverpool aseguró en la última jornada su clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Konaté, 28 veces internacional con Francia, es uno de los 26 jugadores convocados por el seleccionador Didier Deschamps para disputar el Mundial de Norteamérica, aunque no participó en el debut de los Bleus contra Senegal.

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Las tres rutilantes contrataciones del Real Madrid bajo las órdenes de Mourinho se han dado en menos de 72 horas.

Cucurella fue confirmado como nuevo jugador del Real Madrid el pasado lunes, mientras que el traspaso de Bernardo Silva se hizo oficial apenas el miércoles. Konaté se suma de esta manera a un club que parece decidido a recuperar la gloria que le fue esquiva la temporada pasada en la que no ganó ningún torneo.