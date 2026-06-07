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Domingo, 07 de junio de 2026
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Estados Unidos

Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, insta a Europa a combatir una "invasión" de migrantes

junio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth | Foto EFE
Pete Hegseth | Foto EFE
"Tristemente, hoy en día diferentes playas europeas son asaltadas por diferentes ideologías peligrosas", dijo el jefe del Pentágono.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó este fin de semana a Europa a combatir lo que calificó de "invasión" de sus costas por migrantes, esto después de haber renunciado a la ceremonia internacional conmemorativa del desembarco en Normandía.

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"Tristemente, hoy en día diferentes playas europeas son asaltadas por diferentes ideologías peligrosas", dijo el jefe del Pentágono en el cementerio militar de Estados Unidos de Colleville-sur-mer, en el norte de Francia.

"Playas de España, Italia, Grecia y Bulgaria, llegan barcos y hombres", añadió. "¿Cuándo harán algo las capitales europeas sobre esa invasión? ¿O ya es demasiado tarde?", se preguntó Pete Hegseth.

Las declaraciones de Hegseth se dan después de que el vicepresidente JD Vance, condenara la forma en la que el gobierno del primer ministro británico Keir Starmer gestionó el asesinato de un estudiante blanco, Henry Nowak, a manos de un hombre sij.

Según Vance, se trata de una decadencia de la civilización causada por una "invasión" de migrantes.

Por otro lado, Hegseth recordó el Desembarco de Normandía y dijo: "Ojalá aprendamos de este pasado", en referencia a la participación de las tropas de Estados Unidos en los desembarcos aliados.

Aniversario del Desembarco de Normandía

"Los hombres enterrados aquí lucharon en una alianza guerrera donde cada socio (...) aportó su máxima medida de industria, coraje y sacrificio", dijo frente a las 9.387 cruces blancas de soldados caídos en combate durante la batalla de Normandía.

Cabe recordar que el desembarco de Normandía fue el 6 de junio de 1944 y se considera la mayor operación anfibia de la historia.

Una armada de 6.939 barcos y 132.700 tropas británicas, canadienses, estadounidenses, belgas, noruegas y polacas tomaron de asalto las playas de esta región francesa.

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La operación contribuyó a la victoria sobre la Alemania nazi, que también estaba siendo presionada por las fuerzas de la Unión Soviética hacia el este.

En ese contexto, el secretario de defensa concluyó con un mensaje sobre aquel episodio. "La paz se garantiza solamente con la fuerza".

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