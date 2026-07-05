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Domingo, 05 de julio de 2026
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Venezuela

Tiene 9 años y es de origen venezolano: La increíble historia del niño que se consolida campeón del mundo en importante evento en Singapur

julio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Venezuela | Foto Canva
Venezuela | Foto Canva
Su gran victoria fue fruto de una profunda pasión que nació desde que era pequeño, a “los 4 años yo tomé las matemáticas, no como algo para aprender, sino que como un juego”.

El niño venezolano Fabio Bravo, de 9 años, terminó campeón del mundial en las Olimpiadas de Matemáticas Copérnicus realizadas en Singapur, representando a Perú, país donde vive hace ocho años.

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El medio Infobae fue el encargado de anunciar la gran victoria del joven, y en entrevista con RPP, Bravo expresó que la experiencia “fue increíble. Singapur es un país pequeño pero muy tecnológico, muy bonito”.

En vivo, Bravo planteo lo siguiente: “Si a triángulo Y, no, si X triángulo y es igual a X² - Y² / X – Y, ¿cuánto sería? 63 triángulo 37 / 19 triángulo 6”, la reacción del público y el presentador fue sorpresiva e inmediata: “Ya, Fabio, olvídate. Yo ya jalé, ya repetí año”.

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Su gran victoria fue fruto de una profunda pasión que nació desde que era pequeño, a “los 4 años yo tomé las matemáticas, no como algo para aprender, sino que como un juego”.

A la edad de cinco años, Bravo ya podía resolver multiplicaciones grandes y pronto se preparo para responder operaciones complejas.

En entrevista con INFOBAE, Bravo recordó su primera experiencia en un certamen que tuvo lugar en Nueva York. “Un mentor mío que se llama Ael, también es venezolano, me había dicho que podría competir en Copérnicus”, una competencia académica que promueve habilidades matemáticas.

“Me inscribí solo para tener experiencia y todo (…) mis padres se dieron cuenta que clasifiqué y ahí empezó todo”, explicó Bravo y detalló que “en matemáticas estudio de vez en cuando, como una hora”.

A parte de su gran habilidad en matemáticas, Bravo es un gran nadador, ahora mismo tiene nuevos retos en agenda, donde competirá en el campeonato nacional de natación en Perú; recalcó que está muy agradecido con sus “patrocinadores por llevarme donde estoy ahora”, concluyó.

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