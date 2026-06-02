“El Helicoide sigue siendo un centro de tortura”: Génesis Dávila sobre afirmaciones de Marco Rubio

En el programa La Tarde de NTN24, Génesis Dávila, defensora de derechos humanos y presidente de la ONG Defiende Venezuela, explicó de manera contundente que El Helicoide sigue en servicio como uno de los centros de tortura más grandes de América Latina.

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Ante las declaraciones del secretario de Estado de EE. UU., donde aseguraba el cierre de la cárcel El Helicoide, Dávila aseguró “que no está cerrado, es El Helicoide, está cerrado para los familiares de los presos políticos, está cerrado para la libertad de quien está detenido arbitrariamente”, explicó.

Asimismo, señaló que actualmente “sigue siendo un centro de tortura y de hecho hay un campamento con familiares exigiendo la liberación de los presos políticos”.

“Delcy Rodríguez no solamente se está burlando de los familiares, sino también de ellos, del Gobierno de los Estados Unidos, al decir que ha cerrado el centro de reclusión de El Helicoide cuando eso es totalmente falso”, acotó.

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En ese contexto, Dávila indicó que “El Helicoide sigue abierto, al igual que los otros centros de tortura”.