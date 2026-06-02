Delcy Rodríguez hace exigencia a Diosdado Cabello y la reacción del número dos del régimen venezolano da de qué hablar

Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde el operativo militar de Estados Unidos en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, pidió este lunes a Diosdado Cabello acabar con la extorsión usando una plataforma tecnológica de la que no dio mayores detalles.

"Diosdado (…) quiero hacer un anuncio para hacer justicia: quiero, y le he pedido al equipo, una línea, una plataforma tecnológica, 0800 extorsión, porque no es justo que policías honestos paguen por aquel que extorsiona al ciudadano", dijo Delcy durante un acto público del régimen en el que Cabello estuvo presente.

El régimen de Venezuela lanzó este lunes la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, una iniciativa fuertemente cuestionada por expertos que aseguran que, mientras sean los mismos miembros del régimen los que estén a cargo del sistema judicial, no habrá mayores novedades.

"No es justo que fiscales honestos paguen por fiscales que cobran al ciudadano. No es justo que jueces honestos paguen por igual por los jueces que extorsionan a los ciudadanos", sostuvo Delcy durante su pronunciamiento, en el que la cámara enfocó por momentos a Cabello, solicitado por la justicia de Estados Unidos.

Rodríguez aseguró querer "hacer justicia por los policías y las policías honestas de Venezuela", así como por los jueces para los que usó el mismo adjetivo en medio de crecientes denuncias sobre cientos de presos políticos que han sido puestos bajo custodia con cargos que no tienen fundamento, según sus familiares y oenegés.

"Quiero hacer justicia por los fiscales y las fiscales honestas de Venezuela. Y quiero acabar con la matraca y la extorsión. Se acabó, ya basta. El pueblo venezolano lo pide", expresó Rodríguez.

"La cara de Diosdado es un poema"

Mientras Rodríguez pronunciaba su discurso denunciando la extorsión en el país de la que presuntamente eran víctimas también los policías, jueces y fiscales, Cabello miró de manera particular a Rodríguez.

El ministro de Interior del régimen de Venezuela frunció sus cejas mientras la encargada de la dictadura hacía lo que parecía ser una denuncia pública.

"La cara de Diosdado es un poema", "No puedo con la cara de Diosdado", "¿Quiero hacer justicia por los policías, por los fiscales? Debe hacer justicia por los ciudadanos de bien", fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Cabe recordar que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró a inicios de mayo que la política del Gobierno de Donald Trump sobre considerar a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado".

La DEA y el Departamento de Estado mantienen vigente una recompensa de 25 millones de dólares por información que dé con la captura de Cabello en un afiche similar al de Maduro y al de Vladimir Padrino López, exministro de Defensa del régimen.

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El ministro de Interior del régimen es acusado por Washington de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.