"Mi madre partió sin darle un abrazo": el dolor de una familia de preso político en Venezuela

En el programa La Mañana de NTN24, Jean Carlos Cariel, hermano del preso político Ricardo Cariel, relató el cruel trato del régimen de Venezuela en el caso de su hermano.

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Desde agosto del 2022, Ricardo Cariel fue detenido por el régimen. “Con mi madre en cama, mi hermano fue trasladado a Caracas, desapareció forzadamente, violado todos los derechos fundamentales como todos, todos los presos políticos es el mismo patrón de injusticia que se practica en el país”, explicó Jean Carlos.

La madre de los hermanos Cariel falleció antes de poder presenciar la libertad de su hijo. Jean Carlos en el deceso de su madre le hizo una promesa. “Teniéndole yo la mano y prometiéndole al oído que no descansaría o haría lo que fuera necesario para verlo en libertad”, confesó conmovido.

En ese contexto, denunció que “la promesa incumplida que está ejecutando los encallados de este Gobierno, de la justicia venezolana de prometer libertad y siempre a medias”, afirmó.

Y recalcó que el régimen “siempre (está) tratando de dejar un haz bajo la manga para que nuestros familiares sean ficha de canje y seguir perpetrados en el poder”.

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Frente a todas las madres fallecidas de los presos políticos que no lograron ver en libertad a sus hijos Jean Carlo dijo que “se demostró una vez más de lo que es capaz este gobierno, la manera cruel que tratan a los familiares como a los presos políticos”

Finalmente señaló que es “cruel e inhumano (que) mi madre haya partido de este mundo sin darle un abrazo” a su hermano.